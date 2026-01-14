A- A+

Futebol Sport x Retrô: veja escalações e onde assistir Confronto será nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano

Um reencontro para apagar o passado e focar no presente. Nesta quarta-feira (14), o Sport volta à Ilha do Retiro pela primeira vez em 2026 após uma temporada amarga no ano passado, com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O compromisso atual é perante o Retrô, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Novamente com o time sub-20, os rubro-negros contam com o apoio da torcida para vencer a primeira na competição.





Promoção

Para o confronto, o Sport realizou uma promoção especial. Mulheres e crianças (até 7 anos e 11 meses) terão acesso gratuito para a Arquibancada Frontal. Já para os diversos setores, apenas as crianças não pagam. O último jogo do Leão na Ilha do Retiro foi no dia 7 de dezembro, na derrota por 4x0 para o Grêmio, na rodada final do Brasileirão.

A tendência é que o Sport mantenha a base titular que empatou na estreia em 2x2 com o Jaguar, na Arena de Pernambuco. O time novamente será comandado pelo treinador Alexandre Silva. A equipe principal segue trabalhando a parte física e só deve estrear no domingo, no Clássico dos Clássicos diante do Náutico, nos Aflitos.

“Temos atletas de 2005 a 2008. Uma geração promissora que está entre as quatro melhores do país. Queremos entregar o Sport (ao time principal) da melhor maneira possível para a terceira rodada. O mais importante é que o clube deu essa confiança para a gente”, declarou o treinador, elogiando em especial o goleiro Adriano e o atacante Micael.

“Adriano é um cara sensacional no dia a dia. Veio já no final da preparação, mas entrou ajudando os atletas mais novos. Ele precisa jogar porque tem potencial e pode ajudar muito a equipe. Micael é um jogador de desequilíbrio, de gols, que vem trabalhando forte para ter seu espaço. Na hora que precisarem dele em uma competição de nível nacional, ele estará pronto para servir ao Sport”, explicou.



Reencontro

Na última vez que Sport e Retrô se encontraram na Ilha do Retiro, o confronto decidiu o título do Campeonato Pernambucano. No tempo normal, a Fênix venceu por 2x1. Nas penalidades, porém, o Leão ganhou por 4x2 e ficou com a taça.

Na estreia em 2026, o Retrô goleou o Vitória por 4x0, na Arena de Pernambuco. A missão agora é repetir o mesmo bom desempenho diante do Sport.

“Respeitamos todo e qualquer adversário. O Sport é uma equipe grande, de bandeira enorme, mas temos nossa metodologia de jogo, atuando com a mesma ideia independente dos adversários. Vamos tentar propor o jogo, com bom nível de competitividade”, declarou o técnico da Fênix, Jamesson Barbosa.

Ficha técnica



Sport

Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel, Rafinha; Dedé, Breno, Augusto Pucci; Felipinho, Micael e Lipão. Técnico: Alexandre Silva

Retrô

Paulo Ricardo; Iury, Rayan, Guilherme Paixão e Luiz Henrique; Kady, Diego Guerra, Luiz Henrique e Radsley; Douglas Santos e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade

Local: Ilha do Retiro

Horário: 21h30

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Humberto Martins Dias Silva e Danylo Maciel Pedrosa

Transmissão: TV Globo

