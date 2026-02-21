A- A+

Campeonato Pernambucano Sport x Retrô: veja onde assistir e escalações do jogo valendo vaga na final do Pernambucano Após vencer por 1x0 a partida de ida, Leão tem a vantagem do empate neste sábado (21)

Finalistas do Campeonato Pernambucano do ano passado, desta vez Sport e Retrô brigam por uma vaga na decisão da edição desta temporada. Campeão em 2025, o Leão largou na frente no confronto de ida, pré-Carnaval, e bateu a Fênix por 1x0, nos Aflitos. Agora, as equipes se encontram para o derradeiro duelo neste sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro. O ganhador encara Náutico ou Santa Cruz, que se enfrentam neste domingo (22), e garante participação na Copa do Nordeste 2027.

Com a vantagem construída no primeiro embate, o Sport joga pelo empate para chegar à quarta final seguida e tentar o tetracampeonato. Finalista de três dos quatro últimos estaduais, o Retrô precisa derrotar o adversário por dois gols de diferença para seguir sonhando com o título inédito. Se o placar a favor do time de Camaragibe for de apenas um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Titular e capitão da equipe comandada por Roger Silva, o zagueiro Ramon Menezes minimizou o resultado positivo construído no primeiro jogo. De acordo com o defensor, o Sport tem que entrar em campo concentrado para não deixar o Retrô se sentir confortável na Ilha do Retiro.

"Fizemos uma preparação com o professor Roger corrigindo detalhes e trabalhando bem para fazermos um jogo seguro. Sabemos que temos vantagem, mas entraremos firmes e concentrados no nosso objetivo, que é a classificação para a final", pontuou o jogador.

Assim como nos Aflitos, Ramon deve ter a companhia de Marcelo Benevenuto no miolo de zaga. O zagueiro recém-contratado estreou na última semana e teve atuação segura no triunfo por 1x0. Além do defensor, Clayson foi outro a debutar com a camisa leonina perante o Retrô, mas deve seguir sendo opção entre os reservas. Único atleta contratado para a temporada que ainda não entrou em campo, Iury Castilho pode receber minutos neste final de semana.

Ausente na primeira partida por conta de um desconforto muscular, o lateral-esquerdo Felipinho voltou a trabalhar com o grupo ao longo desta semana, mas ainda tem presença incerta entre os titulares. Fora de casa, Davi Gabriel foi o escolhido por Roger.

Fênix confiante

Com a missão de reverter o prejuízo fora de casa, o meia do Retrô, Luiz Bezerra, demonstrou confiança em uma boa atuação do plantel após uma semana livre de preparação para o confronto. "Não tem nada perdido. É esperar muita vontade para reverter o placar na Ilha. Sabemos que é um jogo difícil contra uma grande equipe, mas vamos em busca do resultado positivo para sair de lá com a classificação", enfatizou o camisa 7.

Ficha técnica

Sport

Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Felipinho (Davi Gabriel); Zé Gabriel, Pedro Martins e Carlos de Pena (Yago Felipe); Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

Retrô

Paulo Ricardo; Iury (Gustavo Oliveira), Rayan Ribeiro, Dankler e Luiz Henrique; Kadi, Radsley, Luiz Henrique Beserra e Diego Guerra; Douglas Santos e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Humberto Martins e Fernando Antônio

VAR: José Woshington

Transmissão: TV Globo, TV FPF e Canal GOAT

Veja também