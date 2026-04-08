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FUTEBOL Sport x Retrô: veja onde assistir, horário e prováveis escalações Duelo válido pela Copa do Nordeste pode encaminhar classificação de uma das equipes

Únicos representantes de Pernambuco na Copa do Nordeste, Sport e Retrô se enfrentam na noite desta quarta-feira (8) com o mesmo objetivo: encaminhar a classificação à próxima fase. Invictos com 100% de aproveitamento, Leão e Fênix duelam às 21h30, na Ilha do Retiro, pela terceira rodada do torneio regional.

Na primeira fase da Copa do Nordeste, avançam apenas os dois melhores de cada grupo, e as situações de Sport e Retrô são parecidas no que diz respeito a chegar no mata-mata.

Enquanto o Rubro-negro é líder isolado do Grupo C, com seis pontos, a três de vantagem para o terceiro colocado Ferroviário, o Azulão lidera o Grupo D, também com seis pontos, mas com uma margem ainda maior para a primeira equipe fora da zona de classificação: são cinco pontos de vantagem para o Jacuipense.

Há pouco mais de duas semanas sem treinador, o Sport vai para o quinto jogo consecutivo sob o comando do auxiliar da casa, Márcio Goiano. Desde que assumiu o comando da equipe, o interino ainda não sentiu o sabor da derrota: são três vitórias e um empate. Os resultados têm dado à diretoria tranquilidade na busca pelo próximo treinador.

Apesar do Nordestão ser visto com bons olhos pela cúpula de futebol leonina, a Série B segue sendo a prioridade na temporada. Até por isso, Márcio Goiano pode mandar, mais uma vez, um Sport alternativo a campo. Já tinha sido assim na rodada passada, diante do ABC, em Natal, quando os pernambucanos triunfaram pelo placar de 1x0. As principais peças devem retornar ao time titular no sábado (11), contra o Avaí, também no Recife, pela quarta rodada da Segundona.

Depois de se machucar na estreia da Copa do Nordeste, contra o Jacuipense, Zé Roberto é uma baixa certa na equipe. O camisa 99 sofreu uma entorse no tornozelo direito e só retorna no próximo mês. Com as prováveis modificações, o prata da casa Lipão pode receber uma oportunidade no comando do ataque.

Na zaga, recuperado de um edema da região posterior da coxa, Marcelo Benevenuto pode receber uma oportunidade para ganhar minutos. O defensor virou desfalque em 19 de março, quando se machucou na eliminação para o Athletic-MG, pela Copa do Brasil.

Retrô

Do lado visitante, se na Copa do Nordeste a campanha agrada e a Fênix vem de vitória sobre o Ceará, a estreia na Série D, no último sábado, faz com que o clube de Camaragibe chegue em tom de desconfiança para encarar o Sport. Em Campina Grande, o time dirigido por Jamesson Andrade foi presa fácil para o Treze e perdeu pelo placar de 3x0.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci (Madson), Habraão, Zé Marcos (Marcelo Benevenuto) e Edson Lucas; Dedé, Pedro Martins e Carlos de Pena; Clayson, Gustavo Maia e Lipão. Técnico: Márcio Goiano.

Retrô

Jefferson Paulino; Gustavo Baiano, Rayan Ribeiro, Wesley Junio e Luiz Henrique; Kadi, Radsley, Murilo (Gustavo) e Diego Guerra; Willian Lira e Ericson. Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares e Pedro Jorge Santos de Araújo (ambos de AL)

Transmissão: TV Jornal.

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