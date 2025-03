A- A+

Futebol Pernambucano Sport x Retrô: adversários com semanas diferentes até o dia da final Jogo de volta entre Sport e Retrô, na Ilha do Retiro, ainda não teve data definida

Sport e Retrô já percorreram metade do caminho da finalíssima do Campeonato Pernambucano. Nos primeiros 90 minutos, no último sábado (22), o Leão venceu por 3x2, na Arena de Pernambuco e tem a vantagem do empate para o jogo de volta, na Ilha do Retiro.

Ainda com data e horário a definir, porém, com tudo indicando que será decidida na primeira semana de abril, rubro-negros e azulinos terão trajetórias distintas na preparação para o jogo de volta, que sacramentará o campeão estadual de 2025.

Sem descanso

O Sport não terá muito tempo para ficar pensando no que fez de bom ou ruim nesse primeiro duelo. Como vem sendo esperado, entre as duas partidas da final do Pernambucano, o Leão tem um jogo contra o Altos, pela última rodada da primeira fase do Nordestão, nesta quarta-feira (26), além da estreia no Brasileirão, diante do São Paulo, fora de casa, no próximo sábado (31).

Mesmo com a partida de volta ‘distante’, o técnico Pepa já compreende alguns aspectos que precisará mudar para conquistar a 45ª taça do Pernambucano para o Rubro-negro.

“Final é final. Temos que trabalhar e pensar em cima de questões que não estamos sendo eficazes e competentes. Há competência, mas sabemos que em alguns momentos ela falta. Então é trabalho, muita cabeça limpa, e estarmos ligados o jogo todo, seja ele qual for”, disse em coletiva pós-jogo.

Ainda sem um pronunciamento oficial da Federação Pernambucana de Futebol sobre a data do duelo, o treinador reconhece que a indefinição atrapalha, mas que não será algo determinante.

"Atrapalha, mas é só dizer onde e que horas. Porque não tem jeito, é o que é. Quando estiver marcado, estará marcado, e temos que estar adaptados a isso. Isso nunca vai servir de desculpa para nada, mas atrapalha, claro que sim", declarou.

Preparação total

Por outro lado, o Retrô terá todo o tempo disponível para pensar e treinar a estratégia para o confronto de volta. O treinador Wires Souza já deixou claro que a Fênix vai ter que saber entender os momentos do jogo de volta e ir atrás de reverter a desvantagem.

“A gente não pode ir com tudo para cima do Sport, porque eles têm muita qualidade e dentro de casa são muito fortes. Então temos que ter nossa estratégia, saber o momento de atacar e defender”, iniciou.

“Cada jogo é uma história. Aqui foi um jogo, lá vai ser outro. Estamos na desvantagem, mas vamos à procura de igualar para ver como vai ficar o jogo", comentou.

No jogo da Ilha do Retiro, o Sport joga por qualquer vitória simples ou até mesmo o empate. Para o lado do Retrô, vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Triunfo por dois gols ou mais leva a Fênix ao primeiro título estadual.

