Futebol Sport perde para o Retrô no tempo normal, mas vence nas penalidades e leva título do Pernambucano Leão abriu 1x0, tomou a virada, mas ficou com a taça após Grafite e Diego desperdiçarem as penalidades

O Sport perdeu os dois primeiros clássicos da temporada. Ficou atrás de clubes de divisões inferiores na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Veio a cobrança da torcida, a pressão por melhores resultados. A resposta do Leão era: "não importa como começa, mas sim como acaba". Depois de muito sofrimento, o lema funcionou. Levou o título quem está mais acostumado a ganhar o Estadual. No sufoco, os rubro-negros perderam por 2x1 na Ilha do Retiro para o Retrô, mas, nas penalidades, ganharam por 4x2, levando o troféu pela 45ª vez.





O jogo

O torcedor do Sport mal tinha terminado de gritar o tradicional “Cazá, Cazá” quando Sérgio Oliveira quase marcou por cobertura um golaço. Mesmo com o resultado a favor por conta do 3x2 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, foi o Leão quem começou pressionando na Ilha do Retiro.

Hereda, pela direita, foi bastante acionado, tendo a companhia de Lucas Lima na construção das jogadas. Não foram poucas as vezes que o Sport desceu em velocidade ao campo do Retrô, mas sempre pecando na hora de achar o passe final.

O tricampeonato estadual do Sport, que já estava próximo, ficou ainda mais aos 23 minutos. Após escanteio, a zaga do Retrô afastou mal e Chico encheu o pé para estufar as redes e fazer 1x0.

O Retrô só foi chegar com perigo pela primeira vez aos 34, em cobrança de falta de longe de Fernandinho. A bola passou perto, mas não entrou. Na segunda tentativa, porém, coube a Mascote aproveitar cruzamento do camisa 10 e cabecear no canto para empatar o duelo.

O Sport, que deixou a intensidade cair após o gol de empate, voltou melhor no início do segundo tempo. Sérgio Oliveira aproveitou bom passe de Barletta pelo meio e acertou belo chute de primeira para marcar. O VAR, porém, foi acionado e invalidou a jogada por conta de falta do camisa 30 na origem do lance.

A resposta do Retrô veio minutos depois, em falta de Radsley que Caíque França se esticou para salvar. Volpi também foi obrigado a espalmar a cobrança no lado do Sport, com Pablo.

Expulsão

Aos 20, o jogo ganhou ares dramáticos para o Sport. Após falta em Fialho, Sérgio Oliveira tomou o amarelo inicialmente, mas, após consulta ao VAR, o árbitro optou por dar o cartão vermelho.

Fernandinho era o melhor jogador da partida, com uma assistência e muita contribuição ofensiva. Participação que ficou ainda mais decisiva aos 26, em cobrança de falta colocada que bateu na trave e entrou, virando o placar para o Retrô.

Os dois times que se dividiram entre o temor de tomar um contra-ataque e ansiedade em definir no tempo normal. No fim, o placar ficou no 2x1 e o título foi decidido nas penalidades. Nas cobranças, Grafite mandou no travessão e Diego parou em Caíque França, garantindo o título para o Sport.

Ficha técnica

Sport 1 (4)

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Sérgio Oliveira, Fabrício Dominguez (Lenny Lobato) e Lucas Lima (Gustavo Maia); Chrystian Barletta (Carlos Alberto) e Pablo (Hyoran). Técnico: Pepa.



Retrô 2 (2)

Fabian Volpi; Gedeílson (Gledson), Claudinho, Rayan Ribeiro e Salomão; Jonas (Diego), Fabinho, Radsley, e Fernandinho; Mascote (Fialho) e Maycon Douglas (Grafite); Fernandinho. Auxiliar técnico: Wires Souza.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Paulo Cesar Zavonelli (Fifa-MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Fernanda Nandrea Gomes (Fifa-MG)

VAR: Tiago Nascimento (PE)

Gols: Chico (aos 23 do 1ºT), Mascote (aos 36 do 1ºT), Fernandinho (aos 26 do 2ºT)

Cartões amarelos: Fabrício Dominguez, Rivera, Sérgio Oliveira (S); Maycon Douglas, Fabinho, Rayan Ribeiro (R )

Cartão vermelho: Sérgio Oliveira (S)

Público: 24.884 torcedores

Renda: R$ 1.121,730

