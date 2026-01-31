A- A+

Futebol Sport x Santa Cruz: confira escalações e onde assistir ao Clássico das Multidões Duelo na Ilha do Retiro, neste sábado (31), vale vaga direta na semifinal do Campeonato Pernambucano

Tem vitórias e vitórias. Tem as tradicionais que dão três pontos na tabela. Tem as que, além disso, também rendem classificações. E tem aquelas que juntam tudo isso e adicionam o detalhe especial de ser diante de um rival. Vitórias com “V” maiúsculo. Assim será para quem sair ganhador do duelo deste sábado (31), entre Sport e Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Classificação

Sport, Retrô e Santa Cruz já estão no mata-mata, mas sonham em pegar a vice-liderança e garantir lugar direto na semifinal - o outro posto é do Náutico, no topo da tabela. Leão (segundo) e Fênix (terceiro) estão com 11 pontos. A Cobra Coral tem 10.

Para ficar em segundo, o Santa Cruz tem de vencer o Clássico das Multidões e torcer para o Retrô, na pior das hipóteses, empatar com o Decisão, nos Aflitos.

Já o Sport seguirá na vice-liderança se vencer, mas para isso a Fênix não pode ganhar e tirar a diferença no saldo de gols (6x4). O Leão também pode continuar na posição se empatar e o time de Camaragibe não ganhar.



Sport

Depois de perder a chance de encaminhar a vaga para a semifinal diante do Maguary, o Sport busca dar uma resposta positiva ao torcedor neste sábado. Logo após o confronto com o Azulão, o técnico Roger Silva garantiu que os rubro-negros que lotarão a Ilha do Retiro poderão ver uma atuação melhor do elenco. Discurso que foi reforçado pelo atacante Gustavo Coutinho, autor do gol de empate na última rodada.

"Sabemos que serão mais de 20 mil torcedores na Ilha para nos apoiar e pode ter certeza que iremos transformar esse apoio em muita dedicação e suor dentro de campo. A Ilha cheia nos impulsiona mais. Isso faz toda a diferença para nos incentivar, nos apoiar, para dar um gás a mais", salientou o centroavante.

Para o clássico, a tendência é que Roger retorne com o meia Max ao time. Perante o Maguary, o treinador optou por acionar Yago Felipe, mas que teve atuação discreta em Bonito. Ainda buscando entrar no ritmo dos companheiros, Carlos De Pena deve iniciar mais uma vez entre os reservas.

A situação do camisa 10 é a mesma de outro recém-chegado: Marcelo Benevenuto. Abaixo fisicamente, o zagueiro pode ganhar minutos no decorrer do confronto. "Pode ser que ele apareça no clássico, mas temos que avaliar se inicia, se terá alguns minutos ou não. Estamos cuidando disso de perto", comentou Roger.



Santa

Ainda sob o comando do interino Fábio Cortez, o Santa Cruz entra em campo com um único objetivo: conquistar a vice-liderança da primeira fase.

A goleada por 6x0 contra o Jaguar na última rodada deu uma reoxigenação no ambiente coral, abalado com a demissão do técnico Marcelo Cabo no início da semana. Uma das peças que ganhou espaço na partida anterior foi o atacante Vitinho.

“O que mudou foi a nossa atitude. A gente se impôs melhor em campo, conseguimos vencer mais duelos. Sobre a mudança [de treinador], o Fábio [Cortez] é um cara da casa, está o tempo todo com a gente, então mantivemos praticamente o mesmo trabalho. Só colocamos mais atitude e o volume do jogo disse muito. Precisamos manter o mesmo ritmo para fazer um bom clássico”, refletiu.

Uma avaliação comum após o último duelo foi a boa atuação do time jogando com dois meias, Patrick Allan e Willian Jr., além da dupla de ataque formada por Vitinho e Quirino. Este último marcou um hat-trick e agora divide a liderança da artilharia da competição com quatro gols, ao lado de Paulo Sérgio, do Náutico.

Suspenso no jogo passado pela expulsão contra o Náutico, Matheus Vinícius fica à disposição no elenco. Na dupla de volantes, Andrey segue sendo questionado e Pedro Favela pode entrar - ambos estão pendurados e podem ficar fora do primeiro jogo eliminatório.

Por fim, se optar por um time um pouco mais precavido, Cortez pode ‘dobrar’ uma das laterais. O lado favorito para isso seria o direito, com Israel jogando numa segunda linha e Pedro Costa fazendo a lateral.



Ficha técnica

Sport

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Max; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

Santa Cruz

Rokenedy; Israel, Eurico, Ianson (Matheus Vinícius) e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Andrey (Pedro Favela), Patrick Allan e Willian Jr. (Pedro Costa); Vitinho e Quirino. Técnico: Fábio Cortez

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Paulo Belence. Assistentes: Francisco Chaves e Humberto Martins

VAR: Gilberto Castro Júnior

Transmissão: Globo

