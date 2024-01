A- A+

Policiamento Sport x Santa Cruz deste sábado (20) contará com 666 policiais militares na operação do jogo A partida, válida pela terceira rodada do Estadual, começa a partir das 16h30, na Arena de Pernambuco

Com presença das torcidas de Sport e Santa Cruz, o Clássico das Multidões que acontece neste sábado(20), às 16h30, na Arena Pernambuco, terá a presença de 666 policiais militares na operação do jogo.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) detalhou os números da operação nesta sexta-feira (19), véspera da partida. A área interna do Arena contará com 147 PMs do Batalhão de Choque. Sob o comando do 20º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 519 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos.

A PMPE ressalta que toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Estadual.



