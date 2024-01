A- A+

VIOLÊNCIA Granadas de fabricação caseira e entorpecentes são apreendidos de torcedores do Sport e Santa Cruz Soqueiras, entorpecentes, entre outros objetos também foram recuperados, com diversos registros de ocorrências de conflitos

A Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que recolheu, neste sábado (20), diversos materiais ilícitos de torcedores de Sport e Santa Cruz, que duelam na Arena Pernambuco pela terceira rodada do Campeonato Estadual. Segundo o órgão, dentre os objetos recuperados, estão granadas de fabricação caseira, fogos de artifício, soqueira, entorpecentes, entre outros.

"Diversas ocorrências foram registradas envolvendo grupos de torcedores em diferentes localidades da Região Metropolitana do Recife, neste sábado (20). Em decorrência desses incidentes, uma variedade de materiais ilícitos, incluindo granadas de fabricação caseira, fogos de artifício, soqueira, entorpecentes, entre outros, foram apreendidos. Assim como foram encontrados na abordagem celulares que ja haviam sido queixados anteriormente", disse a SDS, por meio de nota oficial.

Antes da partida, foram registrados confrontos entre as torcidas na PE-15, nas proximidades da cidade de São Lourenço da Mata, localizada na RMR. No local, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) fez vários disparos com bombas de efeito moral, na tentativa de dispersar a confusão.

"Para este clássico, foram empregados mais de 600 policiais e a ação deles resultaram na condução de 36 pessoas para as unidades da Polícia Civil de Pernambuco, cujas investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia de Repressão a Intolerância Esportiva. A SDS, junto com as suas operativas, reafirma o compromisso de ser incansável no combate a criminalidade que, em dias de jogos, se infiltra entre torcedores, mas ao ser identificada não ficará impune. O futebol pode e deve ser um momento de lazer do verdadeiro torcedor que quer ver seu time jogar", completou a SDS.



A partida deste sábado terminou com vitória do Sport, por 2 a 1, sobre o seu maior rival.

