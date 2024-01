Sport x Santa Cruz: ingressos à venda para o Clássico das Multidões válido pelo Estadual

A- A+

Neste sábado (20), às 16h30, Sport e Santa Cruz fazem o primeiro clássico da temporada pelo Estadual. Disputado na Arena de Pernambuco, o duelo terá mando do Leão e teve os ingressos começando a serem comercializados na tarde desta terça-feira (16). Os bilhetes custam entre R$ 20 e R$ 150.

A venda teve início às 14h e as primeiras quatro horas serão exclusivas para o check-in online dos seguintes sócios do Sport: Sócio 87, Rubro-negro e Pessoas com Deficiência (PCD). Além disso, a venda até às 18h se estende aos proprietários e associados das demais categorias. Às 18h01, a compra de ingressos poderá ser feita pelo público geral.

De acordo com o Sport, o cronograma ficará disponível mediante a capacidade do estádio e disponibilidade. A venda para os visitantes, contudo, será feita de forma online apenas no dia do jogo.

O check-in físico para sócio Pessoa com Deficiência ocorre nesta quinta (18) e sexta (19), das 9h às 17h, e no sábado (20), das 9h às 13h, mediante disponibilidade. O mesmo cronograma aplica-se à compra para os proprietários de camarotes.

Gratuidade para as crianças

A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Arena.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias da social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas nesta quinta (18) e sexta (19), das 9h às 17h, e no sábado (20), das 9h às 13h, mediante disponibilidade.

Sócio

Oeste Inferior: R$ 75

Leste Inferior: R$ 30

Leste Superior: R$ 25

Sul Inferior: R$ 20

Sul Superior: R$ 30

Norte Inferior: R$ 20

Não sócio

Oeste Inferior: R$ 150 / R$ 75 (meia)

Leste Inferior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Leste Superior: R$ 50 / 25 (meia)

Sul Inferior: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Sul Superior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Norte Inferior: R$ 40 / R$ 20 (meia)

– Torcida visitante (Norte Superior): R$ 60/ R$ 30 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 09h de sábado (20) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

Oeste Inferior: R$ 60

Camarotes Oeste: 60 / R$ 30 (meia)

Deck Oeste: R$ 60

Proprietário e sócio

Oeste Inferior: R$ 30

Camarotes Oeste: R$ 30

Deck Oeste: R$ 30

Bilheterias físicas

Social

Quinta (18): 09h às 17h

Sexta (19): 09h às 17h

Sábado (20): 09h às 13h

Arco

Quinta (18): 09h às 17h

Sexta (19): 09h às 17h

Sábado (20): 09h às 13h

