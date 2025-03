A- A+

Futebol Sport x Santa Cruz: 10 mil ingressos vendidos para a semifinal do Pernambucano Confronto está agendado para este sábado (8), às 16h30, na Ilha do Retiro

O Sport divulgou, na tarde desta quinta-feira (6), a primeira parcial de ingressos comercializados para o clássico contra o Santa Cruz. Até o momento, 10 mil bilhetes foram vendidos.

Primeira parcial para o Clássico das Multidões, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. Somos 10 mil rubro-negros garantidos! Compre seu ingresso e apoie o Leão: https://t.co/hSAH0L6HQE. pic.twitter.com/HejFefwlz0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 6, 2025

A partida de ida pela semifinal do Campeonato Pernambucano está agendada para este sábado (8), às 16h30, na Ilha do Retiro, e será disputada com torcida única.

Os ingressos estão disponíveis exclusivamente no site oficial do clube, sem venda física nas bilheterias do estádio leonino.

O Sport também tem reforçado a obrigatoriedade do cadastro de biometria facial para o acesso a qualquer setor do estádio. Crianças de até 7 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Confira os valores dos ingressos para Sport x Santa Cruz:

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Cadeiras Ampliação: R$ 65

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 45

Frontal: R$ 45

Arquibancada Placar: R$ 35

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Cadeiras Ampliação: R$ 130

Assento Especial: R$ 100

Arquibancada Frontal: R$ 90

Arquibancada Placar: R$ 70

Ilha Lounge – R$ 200 (valor válido por 24h)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 90

Cadeiras Ampliação: R$ 90

Assento Especial: R$ 90

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 45

Cadeiras Ampliação: R$ 45

Assento Especial: R$ 45

