Futebol Sport x Santa Cruz: mais de 14 mil ingressos vendidos para jogo da Copa do Nordeste Mandante do jogo, clube rubro-negro divulgou parcial na tarde desta quarta-feira (15)

O confronto entre Sport e Santa Cruz, sábado (18), pela Copa do Nordeste, deve ter casa cheia. Marcado para a Arena de Pernambuco, o Clássico das Multidões já tem 14.021 bilhetes comercializados, segundo parcial divulgada pelo clube rubro-negro na tarde desta quarta-feira (15). Esta será a terceira vez que as equipes se enfrentam no palco construído para a Copa de 2014.

Este será o segundo clássico envolvendo Leão e Cobra Coral no recorte de uma semana. Pelo Estadual, o Sport derrotou o rival por 2x0, e aproveitando o bom momento da equipe, a diretoria leonina vê a possibilidade de conseguir uma boa renda no estádio localizado em São Lourenço da Mata. No atual momento, a Ilha só pode receber cerca de 24 mil torcedores. Já a Arena, tem capacidade acima dos 40 mil.

Os ingressos para a partida começaram a ser comercializados na última terça-feira (14), exclusivamente para sócios do Sport da categoria Plano 87. Nesta quarta, porém, as vendas foram disponibilizadas para o público geral, mas ainda de maneira exclusivamente online, no site da Eleven Ticket. Assim como para os visitantes. Vendas presenciais só iniciarão nesta quinta-feira (16).

