Sport x Santa Cruz: mais de 15 mil ingressos vendidos para o Clássico das Multidões

O Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz, neste sábado (20), na Arena de Pernambuco, deverá ter um bom público. Na tarde desta sexta-feira (19), o Rubro-negro divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o confronto válido pela terceira rodada do Estadual. Até o momento, 15.156 bilhetes foram comercializados.

Os ingressos para a torcida do Sport estão sendo vendidos desde a última terça-feira (16). A venda para os tricolores estavam previstas para acontecer apenas no dia do jogo e de forma online. No entanto, teve início nesta sexta-feira também pela internet. A expectativa é que mais de 4 mil torcedores corais marquem presença na Arena.

Enquanto o Sport vem de derrota por 4x2 para o Retrô e busca se recuperar no campeonato, o Santa Cruz tenta manter os 100% de aproveitamento no Pernambucano. Na última rodada, o Tricolor venceu o Flamengo-PE, por 1x0, no Arruda.

Ingressos

O check-in físico para sócio Pessoa com Deficiência ocorre até às 17h desta sexta-feira, e no sábado (20), das 9h às 13h, mediante disponibilidade. O mesmo cronograma aplica-se à compra para os proprietários de camarotes.

Gratuidade para as crianças

A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Arena.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias da social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estão aberta nesta sexta até às 17h. No dia da partida, a comercialização acontece das 9h às 13h, mediante disponibilidade.

Valores

Sócio

Oeste Inferior: R$ 75

Leste Inferior: R$ 30

Leste Superior: R$ 25

Sul Inferior: R$ 20

Sul Superior: R$ 30

Norte Inferior: R$ 20

Não sócio

Oeste Inferior: R$ 150 / R$ 75 (meia)

Leste Inferior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Leste Superior: R$ 50 / 25 (meia)

Sul Inferior: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Sul Superior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Norte Inferior: R$ 40 / R$ 20 (meia)

– Torcida visitante (Norte Superior): R$ 60/ R$ 30 (meia). A venda está sendo feita online através do site www.maiordonordeste.com.br.

Proprietário

Oeste Inferior: R$ 60

Camarotes Oeste: 60 / R$ 30 (meia)

Deck Oeste: R$ 60

Proprietário e sócio

Oeste Inferior: R$ 30

Camarotes Oeste: R$ 30

Deck Oeste: R$ 30

Bilheterias físicas

Social

Sexta (19): até às 17h

Sábado (20): 09h às 13h

