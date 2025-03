A- A+

Campeonato Pernambucano Sport e Santa Cruz iniciam duelo por vaga na final do Pernambucano; veja onde assistir Equipes voltam a se encontrar dois meses após clássico marcado por cenas de violência no Recife

O segundo Clássico das Multidões da temporada estará com os olhos voltados, também, para o pré-jogo. Depois das cenas de barbárie que tomaram conta da Região Metropolitana do Recife há pouco mais de um mês antes do confronto pela primeira fase do Pernambucano, vencido pelo Tricolor, no Arruda, Sport e Santa Cruz se encaram neste sábado (8), às 16h30, na Ilha do Retiro. Desta vez, o jogo é válido pela semifinal do Estadual. O derradeiro duelo está marcado para o próximo sábado (15), no mesmo horário, na casa coral.

Desde os acontecimentos em fevereiro, uma série de medidas foram adotadas para tentar evitar conflitos entre membros de organizadas antes das partidas. Entre elas, ficou determinado que os clássicos pernambucanos serão disputados com torcida única. Na casa do Sport, por exemplo, só entrará no estádio aquele torcedor que fez o cadastramento da biometria facial. Para o clássico, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) vai disponibilizar um efetivo com 865 policiais para o esquema de segurança.

Revanche?

Mandante no confronto, o técnico Pepa comentou a ansiedade para o clássico. O português espera que a partida seja o centro das atenções e garante que a equipe rubro-negra está preparada para dar uma resposta ao torcedor, após o revés por 1x0 no primeiro encontro do ano.

"O que está para trás não podemos fazer nada. É uma realidade diferente, já passamos por isso no Arruda. Sabemos o que vamos encontrar. Portanto, não se trata de vingança, é futebol. Futebol se joga dentro das quatro linhas, espero sinceramente que haja fairplay como houve no jogo anterior. Agora, estamos ansiosos para este jogo e não tenho dúvidas que vamos fazer uma grande partida", comentou.

Visando a escalação da equipe, o treinador terá que lidar com uma baixa significativa. O meia-atacante Rodrigo Atencio sofreu uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo, após trauma sofrido contra o Decisão, e está entregue ao departamento médico.

Desfalque contra o CRB por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, Titi Ortiz é dúvida. Chrystian Barletta, por sua vez, perdeu os dois últimos compromissos após sentir um desconforto no joelho esquerdo e também tem presença incerta.

Quem deve reaparecer no time titular é o meia Lucas Lima. O camisa 10 está recuperado de uma lesão na coxa e entrou no decorrer da vitória sobre o Galo da Pajuçara para ganhar ritmo de jogo. Ele havia se machucado na derrota para o Náutico.

Tricolor descansado

Classificado em primeiro lugar na fase anterior, o Santa Cruz teve duas semanas de descanso até o Clássico das Multidões. Fator visto como primordial pelo capitão William Alves ao projetar o embate na casa do adversário.

"Se classificar em primeiro lugar trouxe benefícios para a equipe. Pudemos recuperar jogadores com algum tipo de desconforto, além de termos uma semana para o Itamar treinar. Não tivemos a pressão psicológica de enfrentar um jogo no final da semana. Esperamos estar concentrados para o jogo do final de semana para passar por esse adversário e seguir sonhando com o título", falou o defensor.

A expectativa da torcida coral gira em torno de uma possível estreia na Ilha do Retiro. Principal contratação tricolor para a temporada, o atacante Thiago Galhardo vem treinando há pouco mais de duas semanas junto aos companheiros.

No entanto, depois de quatro meses de inatividade, a tendência é que o jogador inicie o duelo entre os reservas e atue apenas por alguns minutos.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Di Placido (Hereda), João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Gustavo Maia e Pablo (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Matheus Vinícius, William Alves e Rodrigues; Lucas Siqueira, Balotelli e João Pedro; Vini Moura, Thiaguinho e Israel. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Humberto Martins e Fernando Antônio

VAR: Tiago Nascimento

Transmissão: TV Globo e Canal GOAT

