Um é o líder do Estadual com 24 pontos. O outro, soma 12, e precisa do resultado positivo para não se complicar na busca por calendário em 2024. Assim, Sport e Santa Cruz chegam ao Clássico das Multidões deste sábado (11), às 16h30, na Ilha do Retiro. O primeiro encontro com as duas torcidas no estádio desde março de 2020. Na última parcial divulgada pelo clube mandante, 15.407 bilhetes haviam sido comercializados para o encontro.

Para o duelo deste sábado, o técnico Enderson Moreira contará com o que tem de melhor para escalar o Sport. A dúvida fica entre a utilização de Labandeira ou Edinho no setor ofensivo.

Pelo lado coral, Ranielle Ribeiro terá o retorno de Alemão ao setor defensivo. O zagueiro foi ausência no meio de semana contra o Ferroviário por cumprir suspensão na Copa do Nordeste. Na cabeça de área, porém, João Erick pode ser acionado no lugar de Daniel Pereira, que deixou o duelo com o Ferroviário se queixando de dores na coxa direita. A novidade, no entanto, fica por conta de Chiquinho. Anunciado nesta sexta (10), o meia está regularizado e deve ser opção entre os reservas.

Onde assistir?

O Clássico das Multidões deste sábado terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Nosso Futebol.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Carioca; João Erick, Arthur, Marcelinho e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

