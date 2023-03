A- A+

Copa do Nordeste Sport x Santa Cruz: veja onde assistir e prováveis escalações do clássico pela Copa do Nordeste Equipes entram em campo na tarde deste sábado (18), na Arena de Pernambuco

Depois de se enfrentarem pelo Pernambucano, na semana passada, Sport e Santa Cruz voltam a se encontrar neste sábado (18), às 16h30. Na Arena de Pernambuco, Leão e Cobra Coral entram em campo com objetivos distintos, em duelo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste. O Rubro-negro busca se consolidar na liderança do grupo. O Tricolor precisa do resultado positivo para seguir sonhando com a classificação.

Para a partida, o Sport pode ter duas modificações no time que iniciou o último clássico. Expulso contra o Sergipe, Sabino dará lugar a Chico no miolo de zaga. Dúvida, Thyere está se recuperando de entorse no tornozelo direito e pode ver Renzo ocupar sua vaga.

Do lado coral, Daniel Pereira segue fora. O volante teve diagnosticada uma lesão de grau 1 na panturrilha, e Anderson Paulista deve continuar entre os titulares. Mais à frente, Maranhão virou baixa no meio da semana, contra o América/MG, e também está fora do confronto. Chiquinho pode ser acionado na formação inicial.

Onde assistir?

A TV Jornal e o Nosso Futebol transmitem o Clássico das Multidões ao vivo.

Escalações

Sport

Renan; Eduardo, Chico, Renzo e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Carioca; Anderson Paulista, Arthur, Felipe Gedoz e Chiquinho; Pipico e Lucas Silva. Técnico: Ranielle Ribeiro.

