CAMPEONATO PERNAMBUCANO Sport x Santa Cruz: confira valores e onde comprar ingressos para o Clássico das Multidões Venda de bilhetes se iniciaram nesta quarta-feira (5); equipes duelam no próximo sábado (8), na Ilha do Retiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano

O Sport iniciou, nesta quarta-feira (5), a venda de ingressos para o Clássico das Multidões diante do Santa Cruz, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida será realizada no próximo sábado (8), às 16h30, na Ilha do Retiro.

A comercialização dos bilhetes começou nesta quarta, às 10h, para sócios do plano Sócio 87. Na quinta (6), a partir das 9h, a venda será liberada para a categoria Rubro-Negro. Já às 14h, os integrantes do plano Leão poderão adquirir os ingressos. O público geral terá acesso às compras a partir das 16h.

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente no site oficial do clube, sem venda física nas bilheterias da Ilha do Retiro.

O clube também reforçou a obrigatoriedade do cadastro de biometria facial para o acesso a qualquer setor do estádio. Crianças de até 7 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Confira os valores dos ingressos para Sport x Santa Cruz:

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Cadeiras Ampliação: R$ 65

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 45

Frontal: R$ 45

Arquibancada Placar: R$ 35

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Cadeiras Ampliação: R$ 130

Assento Especial: R$ 100

Arquibancada Frontal: R$ 90

Arquibancada Placar: R$ 70

Ilha Lounge – R$ 200 (valor válido por 24h)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 90

Cadeiras Ampliação: R$ 90

Assento Especial: R$ 90

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 45

Cadeiras Ampliação: R$ 45

Assento Especial: R$ 45

