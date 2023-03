A- A+

Clássico das Multidões Sport x Santa: mais de 23 mil ingressos vendidos para o clássico do fim de semana Sport divulgou a parcial do próximo clássico pela Copa do Nordeste nesta quinta-feira (16)

Na noite desta quinta-feira (16), o Sport divulgou a parcial da venda de ingressos para o Clássico das Multidões do próximo sábado (18), contra o Santa Cruz, válido pela Copa do Nordeste. Segundo o clube, mais de 23 mil torcedores já garantiram entradas para a partida.

Diferentemente das outras duas partidas envolvendo os antigo rivais na Arena de Pernambuco, o clássico deste fim de semana está sendo abraçado pelos torcedores. Com a quantidade de bilhetes comercializados, o confronto deste final de semana já se configura como o Clássico das Multidões com o maior público na Arena.

Com o número atual, já se pode dizer que mais da metade da capacidade máxima do estádio construído para a Copa do Mundo de 2014 estará ocupada. Em números oficiais, o Estádio Governador Wilson Campos tem espaço para 45.500 torcedores.

Este será o segundo clássico em uma semana. No último sábado (11), o Sport venceu o Santa pelo placar de 2x0, em partida que foi válida pelo Campeonato Pernambucano. Enxergando o bom momento da equipe rubro-negra, a diretoria leonina transferiu a partida para o estádio situado em São Lourenço da Mata, afim de conseguir um maior público e renda. Atualmente, a Ilha do Retiro comporta um pouco mais de 24 mil torcedores. Dessa forma, o clube já colhe os frutos da decisão, a nova parcial de ingressos já é superior ao público geral de 21 mil do clássico passado.

Os ingressos continuam à venda no site eleven tickets para o público geral. Já as vendas físicas iniciaram na manhã desta quinta-feira (16) e continuarão até o horário do jogo. Nas bilheterias da Arena, as vendas acontecerão das 12h às 18h45, na Bilheteria Sul, para o sócio, proprietário e público geral.

