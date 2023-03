A- A+

CLÁSSICO DAS MULTIDÕES Sport x Santa pela Copa do Nordeste é transferido para a Arena de Pernambuco Clássico das Multidões acontece neste sábado (18), pela Copa do Nordeste, válido pela 4° rodada da competição regional

Depois do Clássico no último final de semana, Sport e Santa voltam a se enfrentar, dessa vez pela Copa do Nordeste. O confronto acontece no próximo sábado (18), às 17h30, e vale pela 4° rodada da competição regional, que foi adiada por conta do Carnaval na cidade do Recife. O jogo, que tem mando de campo do Leão, foi transferido para a Arena de Pernambuco.

O pedido de tranferência do campo de jogo surgiu através do próprio Sport, e dois motivos fizeram o Leão querer a mudança: busca de maior renda, pela Arena ter maior capacidade de público à Ilha do Retiro, e o trabalho de manutenção no sistema de irrigação da Ilha.

"O Clube explica que a mudança no palco da partida ocorre a fim de proporcionar a possibilidade de presença de um maior quantitativo de rubro-negros na partida, tendo em vista que o clássico do último final de semana teve cinco setores esgotados ainda na manhã de sábado (11). Paralelamente a isso, um público maior na Arena de Pernambuco – que possui aproximadamente o dobro da capacidade atual da Ilha do Retiro – significa também mais arrecadação para o Sport, algo fundamental para a manutenção das receitas equacionadas", afirmou, em nota, o Sport Club do Recife.

No último sábado (11), as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Pernambucano, na Ilha, com vitória dos mandantes. O jogo teve um público de 21.708 pessoas e uma renda de R$ 640.965,00.

Na Copa do Nordeste, o Sport é o líder do Grupo A com 15 pontos e seis jogos. Mesma quantidade de pontos que o vice-líder Fortaleza, mas com um jogo a menos que o Leão do Pici. Já o Santa é o 5° colocado no Grupo B com oito pontos, dois a menos que o primeiro dentro da zona de classificação, o Náutico, 4° com 10 pontos, mas tem um jogo a mais que o Clube Coral.

Veja também

Futebol Clássico das Multidões acontecerá pela terceira vez na Arena de Pernambuco; Santa leva vantagem