Sport x Santos: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Sport e Santos lutam contra a degola na Série A. O confronto entre rubro-negros e alvinegros pela 17ª rodada está marcado às 18h30, neste sábado (26), na Ilha do Retiro.

Além do desafio de se mostrar competitivo dentro de campo, o time leonino terá mais um grande obstáculo: enfrentar o atacante Neymar, jogador mais representativo da atual edição do Brasileirão.

Lanterna da competição com quatro pontos e ainda sem vencer, o Sport enxerga no confronto a oportunidade de virar a chave e de ter o direito de ainda sonhar contra o rebaixamento. Por outro lado, o Santos está na 17ª posição e soma 14 pontos.

Fôlego

O Leão vem de um resultado marcante no último meio de semana, um 2x2 heroico contra o Vitória fora de casa, sofrendo um gol nos acréscimos e buscando o empate logo em seguida. Mais do que um ponto suado, o gol de Romarinho surgiu como uma expressão de autoafirmação que o time leonino pode ser competitivo na Primeira Divisão.

Romarinho marcou duas vezes para o Sport conquistar o empate em Salvador - Paulo Paiva/Sport

Ainda buscando o algo a mais para sair com a vitória, o atacante Barletta revelou que o último resultado foi uma injeção de ânimo e acredita que a maré possa estar mudando para o time rubro-negro.

“Eu acho que foi mais um momento de expressar o que a gente estava sentindo, de felicidade. Acho que ficou uma percepção de que a maré está mudando. Se fosse um ou dois meses atrás, talvez a bola do Romarinho tivesse batido no defensor, saído, o goleiro tivesse pegado. Então, acho que isso foi mais para a gente sentir que estamos no caminho certo”, disse o artilheiro do Sport com dois gols.

Casa cheia

Mais do que uma partida em que os rubro-negros enxerguem a possibilidade da primeira vitória, o duelo deste sábado traz à Ilha do Retiro, apenas pela segunda vez na história, o atleta Neymar, um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos 15 anos.

Em um misto de admiração e reconhecimento de um lado, e provocação e tentativa de desestabilizar o craque rival do outro - máscaras de Bruna Marquezine, ex-namorada do atleta, estarão distribuídas no estádio - o ambiente na Ilha do Retiro promete estar à flor da pele. O clube anunciou que todos os ingressos estão esgotados.

Reafirmando o foco e compromisso com o próximo confronto, Barletta garantiu que o elenco passou por todas as etapas de preparação e confirmou que o jogo pode ser o ponto de inflexão da campanha.

“Pode ser uma virada de chave. Esse empate já serviu para dar um ânimo para nós e uma vitória contra o Santos com a Ilha [do Retiro] lotada, eu acho que seria fundamental essa partida”, disse o camisa 30

Escalações

Pelo lado pernambucano, Daniel Paulista não deve promover muitas mudanças no time considerado titular. Talvez a única alteração seja a volta de Gabriel ao gol. Na linha a formação deve ser a mesma.

No time santista, Cléber Xavier tem três importantes desfalques: William Arão, Gil e Guilherme, atacante ex-Sport.

A oportunidade também colocará frente a frente os ‘parças’ Neymar e Lucas Lima. Amigos fora de campo, os jogadores atuaram lado a lado somente na Seleção Brasileira, mas neste sábado precisam liderar suas equipes.



Ficha técnica - Sport x Santos

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Derik, Ignacio Ramírez e Barletta. Técnico: Daniel Paulista.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Escobar), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

Data: 26/07

Horário: 18h30

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Anne Kesy Gomes (AM)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: Premiere

Veja também