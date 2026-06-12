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Futebol Sport x São Bernardo: confira escalações e onde assistir Confronto entre pernambucanos e paulistas será domingo, no Primeiro de Maio, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O empate na rodada passada com o Athletic, na Ilha do Retiro tirou o Sport do G2 que garante vaga direta na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Para retomar o posto, o Leão busca se recuperar diante do São Bernardo, neste domingo (14), no Primeiro de Maio, pela Série B.

O Sport está na terceira posição, com 23 pontos. O São Bernardo é o segundo, com 24. Detalhe que faz o duelo ser um confronto direto pelo topo da tabela. Uma notícia pode deixar os rubro-negros mais otimistas para saírem com os três pontos de São Paulo.

O volante Zé Lucas, o meia Yago Felipe e o atacante Iury Castilho cumpriram suspensão automática no jogo passado e ficam à disposição do técnico Márcio Goiano. Os dois primeiros eram titulares e devem ocupar as vagas de Pedro Martins e Fábio Matheus, respectivamente. Castilho deve ficar no lugar de Clayson, que segue se recuperando de lesão.

Ficha técnica

São Bernardo

Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Mário Sérgio; Dudu Miraíma, Foguinho e Hyoran; Pedro Vitor,, Echaporã e Felipe Garcia.Técnico: Ricardo Catalá

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Yago e Biel; Chrystian Barletta, Edson Lucas e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Primeiro de Maio (São Bernardo dos Campos/SP)

Horário: 11h

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere

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