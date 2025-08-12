Sport x São Paulo: 12 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado (16), na Ilha do Retiro
Rubro-negros podem comprar bilhetes com valores promocionais até sexta-feira (15)
Empolgada com a vitória do time sobre o Grêmio, no Sul do País, a torcida do Sport promete lotar a Ilha do Retiro no próximo sábado (16), às 18h30, contra o São Paulo, pela 20ª rodada da Série A. No início da tarde desta terça-feira (12), o clube rubro-negro anunciou que 12 mil bilhetes já foram comercializados de forma antecipada.
Até o fim da sexta-feira (15), os torcedores terão à disposição um lote promocional. Os leoninos podem adquirir os ingressos a partir de R$ 20. No dia da partida, os valores retornam ao preço padrão. Compre aqui.
Com o resultado positivo conquistado no último final de semana, o Sport se manteve na lanterna da Série A, mas agora com nove pontos. Adversário dos pernambucanos no final de semana, o São Paulo vive boa fase na competição. O Tricolor é o sétimo colocado, com 28 pontos, e acumula uma sequência de cinco vitórias consecutivas.
Valores dos ingressos
Promocional – Lote 1
Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 30
*Os ingressos nos valores do 1º lote vão até às 23h59 da sexta-feira (15)
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 160
Arquibancada Frontal: R$ 100
Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)