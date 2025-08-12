A- A+

Futebol Sport x São Paulo: 12 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado (16), na Ilha do Retiro Rubro-negros podem comprar bilhetes com valores promocionais até sexta-feira (15)

Empolgada com a vitória do time sobre o Grêmio, no Sul do País, a torcida do Sport promete lotar a Ilha do Retiro no próximo sábado (16), às 18h30, contra o São Paulo, pela 20ª rodada da Série A. No início da tarde desta terça-feira (12), o clube rubro-negro anunciou que 12 mil bilhetes já foram comercializados de forma antecipada.

Até o fim da sexta-feira (15), os torcedores terão à disposição um lote promocional. Os leoninos podem adquirir os ingressos a partir de R$ 20. No dia da partida, os valores retornam ao preço padrão. Compre aqui.

Com o resultado positivo conquistado no último final de semana, o Sport se manteve na lanterna da Série A, mas agora com nove pontos. Adversário dos pernambucanos no final de semana, o São Paulo vive boa fase na competição. O Tricolor é o sétimo colocado, com 28 pontos, e acumula uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

Valores dos ingressos

Promocional – Lote 1

Cadeiras Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)

Arquibancada Frontal: R$ 30

*Os ingressos nos valores do 1º lote vão até às 23h59 da sexta-feira (15)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 80

Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 160

Arquibancada Frontal: R$ 100

Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

