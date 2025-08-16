A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x São Paulo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pela Série A Empolgado por primeira vitória, Leão deve encarar um adversário cheio de mudanças pela 20ª rodada

A caminhada pela busca do objetivo ainda será muito árdua, mas o Sport terá mais uma oportunidade de confirmar que tem evoluído sob o comando de Daniel Paulista, na noite deste sábado (16). Com expectativa de ingressos esgotados, às 18h30, o Leão recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em última parcial divulgada, 23.500 bilhetes haviam sido comercializados para o embate.

Com a vitória conquistada sobre o Grêmio na rodada passada, em Porto Alegre, o Rubro-negro passou a contabilizar quatro jogos sem sentir o sabor da derrota na competição, mas, ainda assim, é o lanterna, com nove pontos. O Tricolor, por sua vez, vive grande fase no campeonato, na sétima posição. São 28 pontos para a equipe comandada por Hernán Crespo, que acumula cinco triunfos consecutivos.

Tabu em jogo

Se na rodada passada, contra os gaúchos, o Sport fez valer o retrospecto positivo atuando na Arena do Grêmio, desta vez, perante o São Paulo, Daniel Paulista e companhia terão um imenso tabu para quebrar. Isso porque, o Leão não sabbe o que é vencer a equipe paulista pelo Brasileiro há dez anos. Em julho de 2015, bateu o adversário por 2x0, na Arena de Pernambuco.

De lá para cá, outros 12 confrontos aconteceram pela Série A, com sete vitórias tricolores e cinco empates. Nos últimos três encontros na capital pernambucana, inclusive, o São Paulo saiu com os três pontos na bagagem em todas as ocasiões.

Escalação repetida?

Agora, para tentar dar fim à sequência negativa, o Sport pode repetir pela primeira vez na temporada a escalação por duas partidas seguidas. A oportunidade de Daniel apostar na mesma formação chega quando o Rubro-negro vive o melhor momento dentro do Brasileiro. Este será o 41º compromisso do time da Ilha do Retiro em 2025.

São Paulo com outro foco

Apesar de viver excelente momento dentro do Brasileirão, o São Paulo está focado na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores. Após ficar no empate sem gols, no meio de semana, com o Atlético Nacional, na Colômbia, o time paulista decide sua vida no torneio na terça-feira, no Morumbis.

Diante do importante compromisso, Crespo deve realizar diversas mudanças no time titular que entrará em campo na Ilha do Retiro. No intutio de descansar os titualres, o treinador argentino completou o elenco com quatro peças oriundas do sub-20. Os zagueiros Igão e Isac, o lateral-esquerdo Nicolas e o meia Pedro Ferreira participaram das movimentações visando o Sport e podem ajudar o clube neste sábado.

Ficha técnica

Sport

Gabriel Vasconcellos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Derik e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

São Paulo

Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno). Técnico: Hernán Crespo



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (ambos do PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Record, CazéTV e Premiere.

