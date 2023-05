A- A+

Futebol Sport x São Paulo: veja onde assistir e as prováveis escalações do jogo válido pela Copa do Brasil Partida acontece às 20h desta quarta-feira (17), na Ilha do Retiro

Em meio à sequência de partidas da temporada, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (17) para um jogo complicado. O Leão recebe o São Paulo, às 20h, na Ilha do Retiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta acontece no próximo dia 1º, no Morumbi. Nesta fase da competição, quem avançar às quartas embolsa R$ 4,3 milhões.

No Sport, a principal dúvida fica sobre a utilização do lateral-esquerdo Igor Cariús. No início da semana, a Procuradoria-Geral do STJD pediu a suspensão preventiva, por 30 dias, de oito atletas envolvidos na Operação Penalidade Máxima. Entre os nomes, está o do jogador rubro-negro. Até a publicação desta matéria, entretanto, o presidente do Tribunal, Otávio Noronha, não havia acatado o pedido.

Para a partida perante o Leão, Dorival Júnior ganhou um desfalque de última hora. O lateral-esquerdo Caio Paulista teve constatada uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda e permaneceu em São Paulo para se tratar do problema físico.

Sem o titular da posição, o treinador deve acionar o jovem Patryck Lanza entre os titulares. O atleta revelado em Cotia esteve em campo pela última vez contra o Fortaleza, semana passada, no Castelão.

Onde assistir?

Amazon Prime.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patryck Lanza; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri.

Veja também

Tênis Djokovic vence Norrie e vai às quartas do Masters 1000 de Roma; Cerúndolo elimina Sinner