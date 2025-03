Sport x São Paulo: veja onde assistir estreia na Supercopa Feminina 2025

A- A+

O Sport estreia na Supercopa Feminina 2025 nesta sexta-feira (7), às 21h30, diante do São Paulo, na Ilha do Retiro. O duelo, válido pelas quartas de final, será decidido em jogo único. Quem vencer, irá avançar à semifinal.

Os ingressos para o jogo estão sendo oferecidos gratuitamente para a torcida do Sport na plataforma oficial do clube. Já para a torcida visitante, o bilhete custa R$ 20.

O Sport garantiu sua participação no campeonato através do ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nos últimos anos, as Leoas conquistaram o acesso à elite do futebol nacional, o tricampeonato estadual e disputaram a Brasil Ladies Cup, primeiro torneio internacional do futebol feminino do Rubro-negro.

A Supercopa reúne oito equipes e teve seus confrontos e mandos de campo definidos por sorteio. Tanto a semifinal quanto a final serão disputadas em jogos únicos.

Onde assistir Sport x São Paulo na Supercopa Feminina?

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

