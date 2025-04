Sport enfrenta o São Paulo buscando vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-17; veja onde assistir

A- A+

O Sport enfrenta o São Paulo nesta terça-feira (15), no Centro de Treinamento de Cotia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. A bola vai rolar às 16h.

As equipes empataram sem gols na primeira partida, disputada no Recife, deixando a classificação em aberto. Basta uma vitória simples para qualquer um dos lados avançar à semifinal da competição. Caso haja um novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Comandante da equipe, o técnico Alexandre Silva projetou um duelo intenso entre os times.

“A primeira partida foi muito dura, de muita disputa física, exatamente como são grandes decisões. Para o jogo de amanhã, eu não espero algo diferente. Vai ser um jogo complicado, contra um adversário de qualidade, e vai vencer quem errar menos, quem aproveitar as oportunidades”, avaliou.

O treinador pontuou, ainda, a evolução do elenco durante o campeonato.

“Acreditamos que os jogos nos ensinam muito e que a nossa equipe teve um grande aprendizado até aqui. Esperamos que nossos atletas estejam bem e que possamos colocar em prática o que trabalhamos na semana”, disse.

O vencedor do duelo enfrentará nas semifinais o classificado do confronto entre Bahia x Juventude Samas. No jogo de ida, o Tricolor goleou por 6x1.

Onde assistir São Paulo x Sport?



O duelo entre São Paulo x Sport, pela Copa do Brasil Sub-17, terá transmissão ao vivo no canal do YouTube do São Paulo.

