Sport x Sergipe: confira prováveis escalações e onde assistir ao confronto desta quarta (8)

Em grande fase, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (8). Às 21h30, o Leão recebe o Sergipe, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Com 12 pontos, o Rubro-negro pode chegar à liderança do Grupo A em caso de vitória. Já o Gipão, tem dez pontos e ocupa a 3ª colocação do Grupo B.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira deve optar pela mesma formação que iniciou o Clássico dos Clássicos. Buscando atingir o auge da forma física, Eduardo deve ser mantido na lateral direita. Assim como Ronaldo na cabeça de área. Ambos se recuperam de lesão recentemente. No ataque, apesar de Edinho estar apto, Labandeira pode seguir formando trio ao lado de Juba e Vagner Love.

Onde assistir?

O confronto desta quarta terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.



Sergipe

Dida; Danielzinho, Pablo, Alisson e Miguel; Magno, Fabiano e Romário; Braga, Índio e Afonso. Técnico: Rafael Jacques.

