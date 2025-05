A- A+

Futsal Sport x Sorriso/MS: saiba onde assistir o confronto do Brasileiro de Futsal Duelo acontece nesta quinta-feira (22), na Ilha do Retiro, às 20h30

O Sport recebe o Sorriso/MS, pela segunda rodada do Brasileirão de Futsal, nesta quinta-feira (22). A partida tem início às 20h30, no ginásio Marcelino Lopes, no complexo esportivo da Ilha do Retiro.

O Leão não começou bem a competição e foi superado pelo Passo Fundo, na primeira rodada do torneio, terminando 2x1 para os Gaúchos. Atuando mais uma vez com a torcida a favor, o fixo Renan Pontes que os três primeiros pontos.

“Estamos trabalhando forte nos treinamentos para conseguir esses primeiros três pontos. Não estreamos como gostaríamos, porém, vamos dar tudo dentro de quadra para nos recuperar diante do nosso torcedor e trazer a vitória”, projetou o capitão Renan Pontes.



Sport reforçado

Nos últimos dias, o departamento de futsal do Sport anunciou duas contratações para a sequência da temporada. Enquanto o ala Lucas Lajedo, de 22 anos, reforça o elenco rubro-negro, Renan Franklin retorna ao clube como auxiliar na comissão técnica do treinador Fabiano Chokito.

Sport x Sorriso/MS - saiba onde assistir

Data: 22/05

Horário:20h30

Local: Ginásio Marcelino Lopes (Ilha do Retiro)

Transmissão: CBFS TV

Veja também