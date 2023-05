Sport x Tombense: veja onde assistir e prováveis escalações; Leão tem uma ausência e uma dúvida

A- A+

Prestes a entrar em campo mais uma vez na temporada, o Sport encerrou, no fim da tarde desta terça-feira (9), os preparativos para encarar o Tombense, em jogo atrasado da 4ª rodada da Série B. O Leão recebe o time mineiro nesta quarta (10), às 21h30, na Ilha do Retiro. Para o confronto, apesar de ter uma dúvida, Enderson Moreira não deverá fazer mudanças em relação ao time que venceu o Guarani.

Em contato com a reportagem, o médico rubro-negro, Rodrigo Perez, afirmou que o lateral-direito Eduardo seguirá sendo ausência. O jogador está na transição física, após sofrer uma lesão muscular na coxa. Sendo assim, Ewerthon segue no setor.

A incerteza, no entanto, fica na armação. Às vésperas de encarar o Bugre, Jorginho virou baixa depois de se queixar de dores no joelho. Contudo, o camisa 10 treinou com o resto do grupo nesta terça e pode aparecer na formação inicial. Caso o meia não tenha condições de atuar, Matheus Vargas deve ser mantido na criação.

Onde assistir?

SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho e Matheus Vargas (Jorginho); Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Tombense

Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, Patricio Gregório (Elton), Jaderson, Matheus Frizzo e Egídio; Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Veja também

Passaporte da Bola Champions League: tudo aberto para a final antecipada