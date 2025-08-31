A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x Vasco: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão Bola rola às 20h30 deste domingo (31), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada

O Sport recebe o Vasco, às 20h30, deste domingo (31), na Ilha do Retiro, no famoso jogo de 'seis pontos' e que pode renovar as esperanças do torcedor leonino na briga contra o descenso. Isso porque, nove pontos separam as equipes na tabela. Enquanto o Leão segue na lanterna, com dez pontos, o Cruzmaltino é o primeiro time fora da zona da degola, em 16º, com 19 pontos. A partida é válida pela 22ª rodada da Série A.

No encontro entre ambos no primeiro turno, o Vasco venceu o Sport por 3x1, em São Januário. Na ocasião, os dois times eram comandados por outros treinadores. Fábio Carille dirigia os cariocas, enquanto Pepa estava à frente do time pernambucano.

Vencer o Vasco, aliás, tem sido um problema para o Sport nos últimos embates entre as equipes. O Leão soma apenas um resultado positivo no recorte dos últimos dez jogos contra o adversário deste domingo. Esta, conquistada em outubro de 2018. No mais, são seis vitórias para o Cruzmaltino e três resultados de igualdade.

Mudanças

Para o compromisso de caráter decisivo, o técnico Daniel Paulista ganhou um possível desfalque importante. No revés por 3x0 para o Palmeiras, o meia Lucas Lima deixou o gramado na reta final do segundo tempo com uma entorse no tornozelo. O camisa 10 não vinha participando das atividades com o elenco ao longo da semana e deve ser ausência.

Diante da provável baixa de Lucas Lima, Matheusinho pode ser deslocado para o setor. Com isso, Chrystian Barletta seria titular no ataque, ao lado de Léo Pereira e Derik, que volta de suspensão. Hyoran e Rodrigo Atencio também são opções para a criação.

O argentino, inclusive, pode voltar a ser relacionado depois de quase deixar o clube. O Al-Jazira, dos Emirados Árabes, tinha interesse em contar com o futebol do camisa 20, mas a diretoria rubro-negra encerrou as negociações, na quinta-feira, devido aos valores abaixo do esperado.

Olho no adversário

Após aplicar uma das maiores goleadas do campeonato sobre o Santos, por 6x0, fora de casa, o Vasco chega à Ilha do Retiro sem vencer há três jogos. Pela Série A, a equipe dirigida por Fernando Diniz perdeu as últimas partidas para Corinthians e Juventude, respectivamente. Já no meio desta semana, apesar da boa atuação, ficou no empate com o Botafogo, em São Januário, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Destaque do time carioca, o lateral-direito Paulo Henrique tem uma lesão na coxa e não encara o Sport.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kévyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Chrystian Barletta, Léo Pereira e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Cauan Barros, Jair e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Amazon Prime Video

