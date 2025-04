A- A+

Mesmo com boa atuação fora de casa, o Sport foi superado pelo Vasco por 3x1 na noite deste sábado (12), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão criou boas oportunidades, controlou o jogo e contou com um gol contra de Hugo Moura para diminuir a vantagem cruzmaltina. No entanto, viu Vegetti marcar duas vezes e Rayan fechar o placar para os donos da casa.

Mais uma vez, a partida foi marcada por lances polêmicos que deixaram o clube pernambucano no prejuízo. O segundo gol do Vasco, marcado ainda no primeiro tempo por Vegetti, gerou reclamação dos rubro-negros por possível falta no zagueiro Lucas Cunha, mas foi validado pelo árbitro Wilton Pereira. Já na etapa final, os jogadores pediram pênalti em toque de mão de João Victor, mas a arbitragem mandou seguir.

Com a derrota, o Sport segue com apenas um ponto conquistado no Brasileirão e ocupa a 19ª colocação na tabela. O Vasco, com seis pontos, entrou no G-4 e figura na terceira colocação.

Veja como foi o jogo

Os minutos iniciais foram marcados pelo equilíbrio. O Vasco manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a boa marcação rubro-negra, que não concedeu espaços na entrada da área. As primeiras finalizações foram tímidas, Coutinho, do Vasco, e Pablo, do Sport, arriscaram de longe, sem assustar os goleiros.

A primeira grande chance veio justamente dos pés de Coutinho. Após passe de Tchê Tchê, o camisa 11 recebeu dentro da área e finalizou, obrigando Caíque a fazer uma grande defesa. No lance seguinte, João Victor apareceu com perigo após cobrança de escanteio, mas cabeceou por cima da meta.

A partir dos 20 minutos, o Sport passou a ditar o ritmo. Com mais posse de bola e ocupando o campo ofensivo, o Leão criou boas chances com Pablo e Barletta. Pablo finalizou rente à trave, enquanto Barletta teve sua tentativa travada pela defesa vascaína.

Mas o futebol é impiedoso, e o ditado “quem não faz, leva” se fez presente. Aos 31 minutos, o Vasco abriu o placar com Vegetti. Após cobrança de falta de Piton, a bola foi desviada por Garré no segundo pau e Coutinho evitou a saída ao cabecear para o meio da área. Bem posicionado, o camisa 99 só empurrou para o fundo da rede.

Lance polêmico

O gol mexeu com o Sport, que perdeu intensidade e viu o Vasco crescer. Sete minutos depois, nova chegada perigosa terminou no segundo gol cruzmaltino, e com polêmica.

Após contra-ataque, Nuno cruzou na medida para Vegetti marcar de cabeça. Os jogadores do Sport reclamaram de falta do atacante sobre Lucas Cunha na disputa pelo espaço. O VAR foi acionado, mas o árbitro optou por manter a decisão de campo e o gol foi validado.

Nos minutos finais, o Sport tentou reagir. Chico arriscou de fora da área e Arthur Sousa tentou finalização, mas ambos os lances pararam na defesa vascaína. Com isso, o time da casa foi para o vestiário com a vantagem construída.

Segundo tempo

Atrás no placar, o Sport voltou do intervalo com postura agressiva e mostrou disposição para buscar a reação. Logo nos minutos iniciais, o Leão empilhou chances de gol. Primeiro, Du Queiroz recebeu de Arthur Sousa e tentou finalizar, mas foi travado pela marcação.

Na sequência, Barletta acertou um lindo chute de primeira após passe de Chico, mas a bola explodiu no travessão de Léo Jardim.



A pressão rubro-negra surtiu efeito — ainda que de forma inusitada. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, Hugo Moura tentou cortar e acabou desviando contra a própria meta. Gol contra, sem chances para Léo Jardim, e o Sport voltou para o jogo.



O Vasco, acuado momentaneamente, tentou retomar o controle e respondeu com duas boas investidas ofensivas. Adson finalizou, e Piton, em jogada individual, também assustou — mas sem balançar as redes.



Aos 25 minutos, novo lance polêmico marcou o jogo. Em bola levantada na área, João Victor acabou tocando com a mão, gerando reclamação generalizada dos jogadores do Sport por um possível pênalti. O árbitro, no entanto, mandou o jogo seguir, e o VAR não interveio.



No minuto seguinte, foi a vez de Paulo Henrique perder uma chance clara para os donos da casa. Cara a cara com Caíque França, o lateral finalizou mal e mandou para fora.



Aos 30, o Sport tentou retomar o ímpeto ofensivo. Fabrício Domínguez arriscou de fora da área, mas a bola saiu pelo lado do gol, sem levar perigo.



Quando o Leão parecia se preparar para a reta final sendo mais ofensivo, o Vasco foi cirúrgico. Aos 37 minutos, Payet achou Rayan com um passe em profundidade. O jogador arrancou em velocidade, invadiu a área e tocou por baixo de Caíque França, fechando o placar em 3x1 e decretando a vitória cruzmaltina em São Januário.



Próximos jogos

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h, quando recebe o Bragantino na Ilha do Retiro, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco tem compromisso um dia antes, encara o Ceará na terça-feira (15), às 21h30, no Castelão, em Fortaleza.



Ficha técnica

Vasco 3

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair) e Philippe Coutinho (Payet); Garré (Adson), Nuno Moreira (Alex Teixeira) e Pablo Vegetti (Rayan). Técnico: Fábio Carille.

Sport 1

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha (Romarinho) e Chico; Rivera, Du Queiroz (Fabricio Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato); Chrystian Barletta e Pablo (Arthur Sousa). Técnico: Pepa.

Local: São Januário (Rio de Janeiro/RJ)

Horário: 21h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Vegetti, aos 31’ e aos 38’ do 1ºT e Rayan, aos 37’ do 2° T (VAS); Hugo Moura, contra, aos 9' do 2ºT (SPT)

Cartões amarelos: Rivera e Pepa (SPT); Hugo Moura, Jair e Alex Teixeira (VAS)

Público: 15.969 presentes

Renda: R$ 1.091.256,00.

