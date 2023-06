Sport x Vila Nova: confira onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

A- A+

Na noite deste domingo (18), Sport e Vila Nova se enfrentam no único duelo da Série B deste final de semana. A partida, válida pela 2ª rodada, acontece às 18h, na Ilha do Retiro. Com 21 pontos, o Rubro-negro pernambucano busca os três pontos para retornar ao G4 da Segundona, além de ultrapassar os goianos na tabela. Já o Colorado, que tem 23 pontos, tenta surpreender fora de casa para se consolidar no grupo dos quatro primeiros.

Para a partida perante os goianos, o técnico Enderson Moreira terá uma baixa considerável na cabeça de área. Depois de deixar o confronto com a Ponte Preta na reta final do segundo tempo, Fabinho teve uma lesão detectada. O camisa 7 foi diagnosticado com um estiramento no joelho e o tempo de recuperação varia entre uma semana e um mês.

Sem o titular da posição, a tendência é que Fábio Matheus seja acionado ao lado de Ronaldo Henrique. Pedro Martins e João Igor são outras opções.

Já pelo lado goiano, o técnico Claudinei Oliveira poderá contar com um retorno de peso. Depois de cumprir suspensão perante o Guarani, o volante Ralf retorna ao time. Sousa deve ser sacado da equipe. Outra possibilidade é o treinador tirar um dos homens de frente para acionar o cabeça de área.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love.

Vila Nova

Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço e Ronald; Guilherme Parede, Neto Pessoa e Caio Dantas.

Onde assistir?

A Band transmite o confronto ao vivo para todo o Brasil.

Veja também

Descanso Após sequência de jogos, Santa Cruz tem pausa de 10 dias na Série D