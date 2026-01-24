A- A+

Futebol Sport x Vitória: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado no sábado (24), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano 2026

A primeira exibição do time principal do Sport, na goleada por 5x0 diante do Decisão, deixou a torcida rubro-negra esperançosa de que o cartão de apresentação dos comandados do técnico Roger Silva pode ser um padrão a ser seguido na sequência da temporada. Para provar isso, o Leão terá pela frente o Vitória, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano 2026.









Estreantes

O jogo passado serviu para o torcedor do Sport acompanhar de perto os primeiros reforços de 2026. Dois deles foram o goleiro Halls, formado na base do Vasco e com passagens também por Náutico e Vila Nova, além do meia Max, que assinou contrato de empréstimo junto ao Cuiabá.

Logo na chegada ao Sport, Halls fez questão de citar como referência um antigo ídolo leonino que marcou a posição no século atual.

“Conheço a história de Magrão. Sou um grande fã. A responsabilidade é grande e fico muito honrado. Sei o peso de carregar a número 1 do Sport. Vou trabalhar para suprir todas as necessidades possíveis e fazer o meu melhor para ganhar títulos e fazer história como Magrão”, afirmou, elogiando o goleiro campeão da Copa do Brasil pelo Leão em 2008.

“O que me fez mudar para cá foi a grandeza do Sport e a visibilidade maior para a carreira. Sem contar nas experiências que tive jogando contra, vendo a torcida apaixonada e o estádio lotado. É uma experiência nova e estou preparado para vivê-la”, completou.

Lado mental

Outro novato do Sport, o meia Max contou como tem se preparado para ganhar espaço no elenco. Um trabalho que não fica atrelado somente ao desempenho técnico e tático.

“Comecei ano passado a ter um coach e a fazer terapia também. Aqui no Sport também foi oferecido um psicólogo. É importante estar conectado com isso. Tem pessoas que julgam, mas isso é essencial. Acho que quanto mais jogadores souberem disso, mais eles vão evoluir e abrir a mente não só no futebol como também para a vida pessoal”, apontou.

O Sport está na vice-liderança do Pernambucano, com sete pontos. O Vitória é o lanterna, com apenas um. A única vez que o Tricolor venceu o Leão foi em 2011, por 2x1, no Carneirão. No mais, os rubro-negros somam 21 triunfos e dois empates.

Ficha técnica

Sport

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Max; Barletta, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva

Vitória

Diego; Guilherme Lucena, Léo, Hitalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Elivelton , Ageu e Gabriel Pires; Pedro Maycon e Bruninho. Técnico: Laelson Lima.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Michelangelo Almeida. Assistentes: Túlio Caldas e Marcílio Ferreira

Transmissão: Canal GOAT

