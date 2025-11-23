A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x Vitória: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série A Clássico nordestino será disputado neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro

Na contagem regressiva pelo término da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a entrar em campo na noite deste domingo (23). Às 18h30, o time dirigido por César Lucena vai receber o Vitória, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada. Enquanto o clube pernambucano cumpre tabela, o rival baiano segue vivo na briga para permanecer na elite em 2026. O Rubro-negro da Boa Terra inicia a rodada em 17º lugar, com 36 pontos, um ponto atrás do Santos, primeira equipe fora do Z-4.

Com o descenso confirmado há duas rodadas e o recorde de jogos em sequência na lanterna garantido, o Sport se apega agora a superar a campanha do Náutico, de 2013. Há 12 anos, o Alvirrubro foi rebaixado com 20 pontos e detém a menor pontuação de um clube do Estado até o momento. Três pontos a mais que o somado pelo time da Praça do Bandeira a quatro rodadas do fim. O Leão ainda encara Santos (fora), Bahia (fora) e Grêmio (casa).

Depois de perder mais um jogo de virada, o Sport chegou a sete derrotas seguidas e já soma 12 partidas sem vencer na Série A. Buscando encerrar o campeonato de forma digna, poderá contar com dois reforços para o clássico nordestino deste final de semana: o lateral-direito Matheus Alexandre e o zagueiro Ramon Menezes. Ambos não enfrentaram o Botafogo por estarem suspensos. Na ocasião, César Lucena acionou Aderlan e Luan Cândido, respectivamente.

Ausências

Por outro lado, o Rubro-negro pernambucano terá que lidar com duas baixas. Uma delas já era esperada. Por ter os direitos econômicos ligados ao Vitória, o goleiro Gabriel não poderia estar em campo. Aproveitando a situação, o dono da meta leonina recebeu o terceiro amarelo no Nilton Santos. Com isso, Caíque França retorna ao gol titular após quatro meses. A última vez foi exatamente perante o mesmo adversário, no empate por 2x2, no Barradão, diante da impossibilidade de Gabriel poder atuar.

Além da mudança forçada no gol, César terá que fazer uma outra modificação na lateral esquerda. Contra o Botafogo, Igor Cariús foi advertido com o terceiro cartão amarelo e só volta a ficar à disposição na próxima rodada, diante do Santos. Assim, Luan Cândido volta a sua função de origem. Kévyson é outra opção.

Problema no gol

Do lado da equipe de Jair Ventura, o principal imbróglio diz respeito a quem será o goleiro na Ilha do Retiro. Atual titular, Thiago Couto está emprestado pelo Sport e só poderá ser utilizado, caso a diretoria baiana pague multa de R$ 1,5 milhão ao Sport. Com isso, o terceiro goleiro Yuri Sena deve ser acionado. Titular da meta, Lucas Arcanjo está fora de combate desde a 30ª rodada por lesão.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Vitória

Yuri Sena; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas, Dudu e Ramon; Cantalapiedra, Renzo López e Erick. Técnico: Jair Ventura.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Cláuido Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere.

Veja também