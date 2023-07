A- A+

Futebol Sport x Vitória: veja escalações e onde assistir Duelo de leões será nesta quarta (19), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro

De um lado, um leão rubro-negro. Do outro, também. Nesta quarta (19), na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Vitória, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos no G4, os nordestinos tentam se manter na zona de classificação à próxima fase da competição. No caso dos pernambucanos, ainda dá pra sonhar em terminar a rodada na liderança.

Para o confronto diante do Vitória, o Sport aguarda o retorno do meia Jorginho, que se recupera de lesão muscular. Enderson, porém, é cauteloso. "É preciso cuidado para não criar essas expectativas. A gente precisa ver ainda como é que vai ser a reação dele, que está ainda no momento de transição", frisou.

Quem pode ganhar mais espaço na equipe do Sport é o atacante argentino Alan Ruiz, um dos candidatos a ocupar a vaga de Lucas André. Na derrota por 3x1, no jogo passado, diante do Atlético-GO, o jogador entrou na vaga do prata da casa leonino.

Onde assistir?

O jogo entre Sport e Vitória será transmitido pelo Premiere FC e SporTV

Prováveis escalações

Sport

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Edinho e Alan Ruiz; Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Vitória

Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Yan, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu, Gegê, Osvaldo e Mateus Gonçalves; Wellington Nem. Técnico: Léo Condé.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP). Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

