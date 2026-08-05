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Sport

Sport negocia a chegada de Yan Sasse, meia-atacante revelado no Coritiba

Jogador de 29 anos atuou pelo Espérance, da Tunísia, nas últimas três temporadas

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Yan Sasse pelo Espérance, da TunísiaYan Sasse pelo Espérance, da Tunísia - Foto: X/Espérance

De olho na sequência da Série B, o Sport negocia a contratação do meia-atacante Yan Sasse. Aos 29 anos, o jogador está livre no mercado, após se desvincular do Espérance, da Tunísia. 

A informação, divulgada inicialmente pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (5), com o diretor de futebol rubro-negro Bruno Reis. 

Assim como em outras frentes, apesar de fazer proposta oficial pelo jogador, a cúpula de futebol leonina segue com o leque aberto para outras opções, em caso de negativa por parte do atleta revelado pelo Coritiba. 

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Além do Coxa, Sasse passou por Vasco e América-MG no futebol brasileiro. No exterior, estava há três temporadas como camisa 10 do Espérance. Foram 99 partidas e 27 gols. O jogador, inclusive, participou do Mundial de Clubes do ano passado pela equipe tunisiana. 

Ainda no futebol do exterior, o alvo do Sport atuou pelo Caykur Rizespor, da Turquia, e pelo Wellington Phoenix, da Nova Zelândia. 

Próximo jogo do Sport

Enquanto a diretoria se movimenta para reforçar a equipe, o Sport volta a entrar em campo neste sábado (8), pela 21ª rodada da Série B. Sem vencer há nove jogos, o Leão visita o Vila Nova, às 16h, no OBA. O Rubro-negro é apenas o 10º colocado, com 29 pontos. 

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