Campeão Sport: Yuri Romão garante que time não fará feio na Série A e buscará tetra do Pernambucano Leão conquistou o 45º título do Pernambucano nesta quarta-feira (02), na Ilha do Retiro

O Sport acabou de conquistar o 45º título Pernambucano, nesta quarta-feira (02), mas já está de olho nos próximo objetivos. O presidente rubro-negro, Yuri Romão, ressaltou que o resultado é fruto de um trabalho que vem sendo construído desde o último mandato e já mira maiores conquistas na temporada.

"Contratamos 15 atletas para o início da temporada. Cada um chegando com um ritmo diferente. O treinador fez suas experiências e nas últimas partidas definiu o time base. As oscilações seriam naturais, mas é normal. Estamos aqui para coroar um trabalho bem feito", iniciou.

"O título de hoje começou em janeiro de 2022, arrumando a casa, ajustando as contas do clube. Não tem sido fácil, mas fomos galgando, ano a ano, novas expectativas. Conseguimos montar uma equipe competitiva. É a melhor do Brasil? Longe disso, mas não faremos feio no Brasileirão", afirmou o mandatário.

Ainda projetando o restante da disputa do Brasileirão, o presidente admitiu a diferença orçamentária para as outras equipes, mas ressaltou o bom trabalho no mercado e acredita em mais uma conquista de Estadual no próximo ano. "Quando o caixa é baixo, a dificuldade é maior. Temos de buscar no mercado um elenco que coubesse no nosso orçamento. Vi o quanto esses caras (diretoria e comissão técnica) trabalharam. Vai ser difícil agora dizer que não queremos o tetra", disse.

Apesar do título, o Sport teve dificuldades durante a disputa, tanto que perdeu nos 90 minutos. André Figueiredo, executivo de futebol do Sport, analisou o duelo diante do Retrô e argumenta que o título é merecido.

"Uma final mexe sempre com o psicológico dos jogadores. Algumas vezes você tem qualidade, mas o psicológico faz o time oscilar. Mas quando estava valendo, ganhamos. Tivemos alguns tropeços. Planejamos algumas coisas para chegar na final do Pernambucano com força total e pensamos que fizemos bem, sendo coroados com o título"

Por sua vez, o dirigente Raphael Campos lançou luz na dominância do clube em títulos estaduais. "Foi difícil, mas o Sport é isso. Conquistamos um título importante. O 45º da nossa história. Sou apaixonado por essas cores. É isso: Sport é o dono de Pernambuco"

