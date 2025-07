A- A+

Estrutura Sport: Yuri Romão revela licença para reforma da Ilha do Retiro e projeta expansão do CT "2026 vai ser um ano de pedra e cal", declarou o presidente rubro-negro

O Sport obteve boas notícias na semana passada no tocante ao patrimônio. Em coletiva de imprensa, o presidente Yuri Romão revelou que na última sexta-feira (25), o clube leonino recebeu uma licença prévia para iniciar a reforma da Ilha do Retiro.

Conforme o mandatário rubro-negro, o projeto apresentado ao Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife (CDU) foi aprovado por unanimidade. Apesar das dificuldades esportivas enfrentadas no futebol, Romão entende que esses ativos fazem parte da marca de sua gestão.

"Semana passada, a gente recebeu a licença prévia para reforma da Ilha do Retiro, isso é um ativo novo do clube, um projeto aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano do Recife por unanimidade", revelou.

As obtenções das licenças de construção foram possíveis a partir do detalhamento dos projetos executivos de cada área do clube. O projeto de retrofit vem sendo debatido desde 2023.

Centro de Treinamento

Outra novidade ficou por conta dos prazos para a expansão do Centro de Treinamento. A nova área que será trabalhada possui 14 hectares e será incorporada aos nove do atual CT, totalizando 23 hectares.

Com um investimento estimado em R$ 15 milhões, o projeto prevê a construção de dois novos campos de treinamentos; novo refeitório; nova academia; hotel para concentração do elenco e staff técnico; e entre outras melhorias.

"A gente já assinou o contrato e está em desenvolvimento o projeto de ampliação do CT, no qual eu quero apresentar em no máximo de 60 dias e conseguir a aprovação da Prefeitura do Recife em 90 dias. 2026 vai ser um ano de pedra e cal", prometeu o presidente.



Veja também