SAF Yuri Romão afirma desejo por SAF no Sport: "vou lutar por isso"; confira vídeo Mandatário afirmou que buscará a transformação enquanto estiver no cargo

Por um Sport competitivo, esse é um lema que o presidente Yuri Romão carrega. Na última quarta-feira (09), foi ao ar a entrevista do mandatário rubro-negro no Sports Market Makers. Entre diversos temas tratados, Romão afirmou que o Leão precisa se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

"Nenhum clube do Nordeste vai ser competitivo, no atual cenário do futebol brasileiro, sem ter um parceiro financeiro. Qual vai o modelo de SAF (do Sport)? Aí cada um tem o seu modelo, sua torcida, seu patrimônio, seja ele físico ou imaterial, cada um tem o seu", iniciou.

"Dentro dessa premissa, é óbvio que precisamos de uma SAF. Agora, não sei se o Sport vai envolver patrimônio, estádio ou CT. A gente criou, pelo menos dentro do estatuto que foi aprovado no ano passado, foi colocado que para ter a SAF é necessário ter uma comissão que estude qual o melhor modelo", relembrou o presidente.

Imaginando os componentes que fazem do Sport uma possível SAF valorizada, o presidente listou alguns pontos fortes do clube. "O Sport é um clube de massa, tem patrimônio, tem títulos nacionais, tem camisa, isso para um investidor é importante. Você tem um produto interessante para colocar numa negociação", começou.

"Temos uma torcida completamente exigente, que vai a campo, uma das receitas relevantes que nós temos é de bilheteria e isso nos ajuda muito. É uma preocupação minha a de melhorar a experiência do torcedor dentro do estádio", revelou o presidente, que conseguiu aprovar um projeto de retrofit da Ilha do Retiro.

Apesar de viver a temporada com maior orçamento da história, o Leão ainda está longe das principais forças nacionais. Para Yuri Romão, apenas com um investidor financeiro ao lado fará do Sport competitivo dentro do longo prazo.

"A SAF é algo necessário para nos manter no nível de competitividade. Tirando o Bahia (dos times do Nordeste), como poderíamos arrumar esse volume financeiro para ter competitividade? Para ser coadjuvante não combina com a torcida do Sport, a gente quer brigar por uma Libertadores".

Ocupando a cadeira de presidente pelo segundo mandato (como mandatário eleito), Romão enxerga na transformação da SAF como um dos seus compromissos. "A gente deve caminhar, sim, por uma SAF, enquanto eu for presidente do Sport, não sei se consigo, mas vou lutar por isso", afirmou.

