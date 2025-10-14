Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Sport: Zé Lucas é convocado para a disputa da Copa do Mundo sub-17

Além do volante rubro-negro, o pernambucano Andrey Fernandes, do Vasco, também foi chamado

Reportar Erro
Zé Lucas com a camisa da Seleção BrasileiraZé Lucas com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Nelson Terme/CBF

O volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17, que será disputada entre os dias 03 e 27 de novembro, no Catar. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (14). 

Os jogadores convocados devem se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (20). A delegação viaja para o Mundial no dia 28 de outubro. 

Leia também

• Sport nega atraso com elenco, mas admite dificuldade financeira

• Hyoran tem lesão confirmada e Sport terá três ausências contra o Ceará

• Contra Ceará, Sport busca primeira vitória diante de nordestino da 'elite' em 2025

Assim, Zé Lucas só entrará em campo em mais duas oportunidades pelo Sport, no Brasileirão, até passar a servir a seleção: contra Ceará, nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, e Internacional, no domingo (19), em Porto Alegre. Caso o Brasil seja finalista, a joia de 17 anos só voltaria a ajudar o clube na 36ª rodada.

Outro jogador pernambucano presente na lista do técnico Carlos Eduardo Patetuci é o atacante Andrey Fernandes. Natural do Recife, o atleta defende as cores do Vasco. 

O Brasil está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia, da competição que será disputada com 48 seleções. Avançam as duas melhores equipes de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados. 

Confira a data dos jogos:

04/11
09h30 - Brasil x Honduras

07/11
12h45 - Brasil x Indonésia

10/11
11h45 - Brasil x Zâmbia

Reportar Erro

Veja também

Newsletter