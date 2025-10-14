Sport: Zé Lucas é convocado para a disputa da Copa do Mundo sub-17
Além do volante rubro-negro, o pernambucano Andrey Fernandes, do Vasco, também foi chamado
O volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17, que será disputada entre os dias 03 e 27 de novembro, no Catar. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (14).
Zé Lucas na COPA DO MUNDO SUB-17!— Sport Club do Recife (@sportrecife) October 14, 2025
O nosso volante foi convocado para defender a Seleção Brasileira no mundial sub-17, que será realizado de 03 a 27 de novembro, no Qatar. Parabéns, garoto, estaremos na torcida! pic.twitter.com/Nag1uAOWn2
Os jogadores convocados devem se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (20). A delegação viaja para o Mundial no dia 28 de outubro.
Assim, Zé Lucas só entrará em campo em mais duas oportunidades pelo Sport, no Brasileirão, até passar a servir a seleção: contra Ceará, nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, e Internacional, no domingo (19), em Porto Alegre. Caso o Brasil seja finalista, a joia de 17 anos só voltaria a ajudar o clube na 36ª rodada.
Outro jogador pernambucano presente na lista do técnico Carlos Eduardo Patetuci é o atacante Andrey Fernandes. Natural do Recife, o atleta defende as cores do Vasco.
PERNAMBUCO REPRESENTADO NA COPA DO MUNDO SUB17!— Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) October 14, 2025
Zé Lucas, volante do Sport e natural de Vitória de Santo Antão, e Andrey Fernandes, meia do Vasco nascido no Recife, foram convocados para defender o Brasil no Mundial Sub17!
A competição acontece entre os dias 3 e 27… pic.twitter.com/rvlbcpcRoj
O Brasil está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia, da competição que será disputada com 48 seleções. Avançam as duas melhores equipes de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.
Confira a data dos jogos:
04/11
09h30 - Brasil x Honduras
07/11
12h45 - Brasil x Indonésia
10/11
11h45 - Brasil x Zâmbia