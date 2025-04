A- A+

Sport Sport minimiza assédios e foca em "objetivos esportivos" para Zé Lucas Campeão do Sul-Americano sub-17 com a seleção, jovem está visado no mercado

"Motivo de orgulho". Assim, o Sport tratou a participação do volante Zé Lucas no Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira. Campeão do torneio, o jogador de apenas 17 anos se reapresentou nesta segunda-feira (14) e deve reforçar a equipe diante do RB Bragantino, nesta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da Série A.

Nosso garoto voltou! Depois de levantar o troféu do Sul-Americano sub-17 como capitão da Seleção Brasileira, Zé Lucas está de volta ao Leão! pic.twitter.com/ZAAO2Xih6j — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 14, 2025

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão, comentou a importância da experiência do jovem com a seleção e destacou o trabalho que tem sido feito com as categorias de base do clube.

"A participação de Zé Lucas no Sul-Americano sub-17 foi motivo de muito orgulho para todos nós do Sport. Ver um atleta formado nas nossas categorias de base não só representar a Seleção Brasileira, mas também ser capitão e conquistar o título, reforça o trabalho sério que realizamos no clube", comentou Guilherme.

Ainda segundo o dirigente rubro-negro, enquanto Zé Lucas esteve presente no torneio disputado na Colômbia, o Sport monitorou de perto o desempenho de sua principal joia.

"Durante toda a competição houve sim um monitoramento contínuo por parte do nosso departamento de futebol, com acompanhamento de jogos, desempenho individual e evolução física e técnica. Estivemos em contato constante com a comissão da Seleção e com o próprio atleta, oferecendo todo o suporte necessário", falou o vice de futebol.

Em meio à boa participação de Zé Lucas na competição disputada com a camisa da seleção brasileira, o Sport sabe que seu ativo passará a ficar mais visado no mercado. Recentemente, em entrevista ao podcast Sports Market Makers, o presidente Yuri Romão confirmou ter recebido uma proposta pelo jogador.

Além da investida informada pelo mandatário, o empresário do jogador, Guilherme Cavalcanti, confirmou à reportagem que clubes do exterior têm monitorado a jovem promessa rubro-negra. Apesar dos assédios, Guilherme Falcão informa que o planejamento da diretoria está voltado para a evolução do prata da casa dentro do Sport.

"Zé Lucas é um atleta de grande potencial e que vem se destacando há algum tempo. Antes de qualquer coisa, temos objetivos esportivos para Zé Lucas por entender que é um atleta que vai agregar bastante ao nosso elenco na disputa da Série A. Está à disposição do técnico Pepa, como já estava antes da convocação. Sobre o mercado, é natural que esteja atento, mas o nosso foco neste momento está em sua formação e evolução dentro do clube", explicou.

Com o bom início de temporada de Zé Lucas, em fevereiro o Sport estendeu o vínculo do jogador até 2028. O novo contrato conta com cláusulas de prorrogação automática, além de um aumento expressivo na multa rescisória, que pode ser reajustada conforme o cumprimento de gatilhos estipulados no contrato. Atualmente, os valores giram na casa dos R$ 50 milhões para clubes nacionais e R$ 300 milhões para times do exterior.

Veja também