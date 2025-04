Sport amplia contrato de Zé Lucas e aumenta multa para clubes brasileiros em 100%

A- A+

O Sport anunciou, no início da tarde desta terça-feira (22), um reajuste no contrato do volante Zé Lucas. Antes válido até fevereiro de 2028, o vínculo foi estendido por mais dois meses. A principal mudança, no entanto, diz respeito a multa rescisória para clubes brasileiros.

A multa do jovem de 17 anos para equipes do País era de R$ 50 milhões. Agora, segundo apurou a reportagem da Folha de Pernambuco, o valor gira na casa dos R$ 100 milhões. Para clubes do exterior, o valor segue 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 331 milhões).

Zé Lucas tem multa rescisória ampliada! O departamento de futebol rubro-negro comunica oficialmente a ampliação contratual do volante, com reajuste no valor da multa: https://t.co/qqhtbn3MSd pic.twitter.com/d0zab1joHg — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 22, 2025

Na primeira renovação, anunciada há dois meses, o contrato de Zé Lucas contava com cláusulas de prorrogação automática. O acordo ainda previa um aumento expressivo na multa rescisória, conforme o cumprimento de gatilhos estipulados no documento.

Aos 17 anos, Zé Lucas estreou na equipe profissional em janeiro deste ano e já soma 11 partidas pelo Rubro-negro. Fez parte, inclusive, do grupo que foi campeão pernambucano. As boas atuações levaram o atleta a defender a seleção brasileira no Sul-Americano sub-17, onde foi capitão e levantou a taça da competição disputada em Cartagena.

Recentemente, em entrevista ao podcast Sports Market Makers, o presidente Yuri Romão confirmou ter recebido uma proposta pelo jogador.

Além da investida informada pelo mandatário, o empresário do jogador, Guilherme Cavalcanti, confirmou à reportagem que clubes do exterior têm monitorado a jovem promessa rubro-negra. Apesar dos assédios, porém, o planejamento do Sport está para a evolução do prata da casa dentro da Ilha do Retiro.

Veja também