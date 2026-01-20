Sport confirma ausência de Zé Lucas contra o Decisão e cita sondagens recebidas por jovens do sub-20

A- A+

A escalação do Sport que enfrenta o Decisão, nesta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, permanece um mistério. Mas uma ausência já foi confirmada pelo clube. Por questões físicas, o volante Zé Lucas está fora da estreia dos profissionais na temporada.









“Zé Lucas não joga amanhã. Não é só questão de poupar atleta, mas, assim como planejamos que o sub-20 iniciasse as partidas para termos o maior lastro de treinos (dos profissionais) para estrear, da mesma forma faremos com Zé. Queremos que ele esteja 100%. Ele teria condições de jogar? Teria, mas entendemos que o melhor é deixá-lo 100% para não colocá-lo em risco”, explicou o executivo de futebol do clube, Italo Rodrigues.



O dirigente também elogiou os atletas do sub-20 do Sport que atuaram nas três primeiras rodadas do Estadual. Oportunidade que fez com que os jovens se valorizassem no mercado, com possibilidades de vendas futuras.



“Contamos com uma proposta oficial de um desses atletas e estamos negociando, além de outras três sondagens. Temos convicção do planejamento que estamos fazendo. Vamos subir os atletas e, desses, é pouco provável que todos permaneçam. Se três jogadores jogarem, já vamos colher bons frutos”, apontou.



Do sub-20, o Sport promoveu nesta semana os laterais Italo e Rafinha, os zagueiros Caio Moura, Felype Gabriel e Patrick, os meias Dedé e Augusto Pucci e os atacantes Micael, Lipão e Felipinho.

