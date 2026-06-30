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Sport Sport atualiza situção de Zé Lucas e volante não preocupa para sequência da Série B Nesta quarta-feira (1º), o prata da casa será reavaliado pelo departamento médico, no CT

O volante Zé Lucas deu um susto no torcedor rubro-negro na derrota para o Fortaleza, no último domingo (28), mas não preocupa para a sequência da temporada. Substituído com dores no tornozelo, o prata da casa teve sua situação atualizada pelo clube na noite desta terça-feira (30).

"Na última partida, o volante rubro-negro sentiu uma entorse leve no tornozelo direito, mas está fazendo tratamento específico e deve atuar normalmente contra o Criciúma. Nesta quarta-feira (1°), ele será reavaliado, no CT do Leão", divulgou o Sport.

Zé Lucas teve que deixar o gramado do Castelão ainda no primeiro tempo, no confronto válido pela 15ª rodada da Série B. Na ocasião, após driblar um marcador, o jogador rubro-negro sentiu ao dividir a bola com Mucuri e ficou caído com dores no gramado. Pedro Martins foi acionado em seu lugar, aos 43 minutos.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a entrar em campo pela Segundona no próximo sábado (4). No Heriberto Hülse, encara o Criciúma, às 16h, pela 16ª rodada. O confronto vai marcar a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando da equipe. Enquanto os pernambucanos ocupam o oitavo lugar, com 25 pontos, o Tigre é o terceiro, com 27 pontos ganhos.

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