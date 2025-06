A- A+

Sport Sport: após grave lesão, Zé Roberto faz trabalho com fisioterapia e fica perto do retorno Atacante de 31 anos se machucou no ano passado, durante a disputa da Série B do Brasileiro

O Sport deve contar com um reforço caseiro durante a disputa do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Fora de combate desde o ano passado, o atacante Zé Roberto tem intensificado sua recuperação física nos últimos dias junto ao departamento de fisioterapia do clube, enquanto o resto do elenco rubro-negro está de recesso até a próxima sexta-feira (13).

O atacante de 31 anos se machucou na Série B da temporada passada, diante do Operário-PR. No confronto válido pela 35ª rodada, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e teve que passar por cirurgia. Na oportunidade, o Sport informou que o prazo de recuperação seria de nove meses, e a expectativa segue a mesma. Assim, Zé Roberto só deve voltar a atuar em agosto.

"O atleta Zé Roberto apresenta boa evolução no processo de recuperação da lesão, conforme o planejamento estabelecido pelo departamento médico. Atualmente, realiza trabalhos com a equipe de fisioterapia do Clube, com foco no fortalecimento muscular, seguindo todos os protocolos definidos", afirmou o Sport à reportagem através de nota.

Até se lesionar na temporada passada, Zé Roberto vinha sendo um dos destaques do Sport. Em 49 aparições em 2024, o camisa 99 contribuiu com 11 gols e dez assistências. Tal desempenho o fez receber proposta do futebol iraniano, mas o atleta optou por seguir na Ilha do Retiro. O atacante tem contrato com o Leão até o término deste ano.

