Futebol Sport vence Campinense e assume liderança do Grupo A da Copa do Nordeste Leão bateu a Raposa por 2x0, com gols de Sabino e Jorginho, e engatou o sétimo triunfo seguido na temporada, quebrando tabu de nunca ter ganho dos paraibanos fora de casa

O Grupo A da Copa do Nordeste tem novo líder. Com gols de Sabino e Jorginho, o Sport venceu o Campinense por 2x0, ontem, no Amigão, pela segunda rodada da competição, quebrando um tabu de nunca ter ganho do adversário longe do Recife. O triunfo deixou os pernambucanos no topo, com 100% de aproveitamento. Foi o sétimo triunfo seguido do Leão na temporada - o clube ainda não perdeu, tendo empatado na estreia oficial em 2023, com o Maguary. O próximo compromisso do Leão na temporada é quarta, contra o Porto, no Lacerdão, pelo Campeonato Pernambucano.

Um chute de Mauri, aos 19 minutos, foi o primeiro grande lance do jogo. Até então, o momento de maior atenção no Amigão tinha sido um choque com o lateral Eduardo, que fez o atleta deixar o gramado machucado, com dores no tornozelo, para a entrada de Ewerthon.

O Sport equilibrou o jogo no meio, mas ainda não tinha criado uma chance real de perigo. Tudo isso até os 31, quando o contra-ataque leonino encaixou. Jorginho recebeu ótimo passe e ia marcando um golaço, mas o toque por cima do goleiro passou rente à trave saiu. A frustração durou pouco. Antes do intervalo, o Leão tirou o zero do placar. Edinho levantou na área e Sabino, de cabeça, fez 1x0 para os pernambucanos.



Acertou de segunda



Jorginho ficou no “quase” na primeira etapa, mas mostrou que não é atleta de perder duas chances claras. Aos nove do segundo tempo, o camisa 10 aproveitou cruzamento de Igor Cariús e, livre de marcação, encheu o pé para balançar as redes.



O Campinense sentiu o gol. O técnico Leston Júnior e o lateral-direito Thiago Ennes eram os principais alvos de insatisfação da torcida paraibana. Tranquilo, o Leão só tomava sustos quando ele mesmo criava o perigo, como no caso em que Rafael Thyere tentou tirar uma bola e quase marcou contra, contando com a ótima defesa de Renan.



Sem precisar forçar muito, o Sport administrou a vantagem para sair de Campina Grande com os três pontos. Se ganhar mais dois jogos seguidos, o Leão vai igualar a marca de 2009, quando engatou nove vitórias consecutivas na temporada.





Ficha técnica

Campinense 0

Otávio; Thiago Ennes, Marcelo Barbosa, William e Bruno Collaço; Rogério, Diego Viana (Marcelinho) e Ramires; Tarcísio (Olivan Ceará), Daniel Passira (Pedro Chinês) e Mauri (Cesinha). Técnico: Leston Júnior.

Sport 2

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús (Paulinho); Pedro Martins, Fabinho e Jorginho (Gabriel Santos); Edinho (Labandeira), Juba e Vagner Love (Wanderson). Técnico: Enderson Moreira.

Local: Amigão (Campina Grande/PB)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE) Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Cleberson do Nascimento Leite (ambos do CE)

Gols: Sabino (aos 40 do 1ºT) e Jorginho (aos 9 do 2ºT)

Cartões amarelos: Diego Viana, Cesinha, Olivan Ceará (C); Fabinho (S)

