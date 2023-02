A- A+

Futebol Sport vence Caruaru City por 3x0 e rebaixa adversário para a Série A2 do Estadual Próximo jogo do Leão é diante do Íbis, quarta (1º), na Ilha do Retiro, também pelo Campeonato Pernambucano

O Sport passou longe de sofrer diante do Caruaru City, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco. Sem sustos e completamente superior ao adversário, o Leão ganhou por 3x0, gols de Labandeira, Gabriel Santos e Felipinho, permanecendo na liderança do Campeonato Pernambucano. Os caruaruenses, na lanterna, foram matematicamente rebaixados à Série A2. Os rubro-negos entram em campo agora na quarta (1º), contra o Íbis, na Ilha do Retiro, às 20h, também pelo Estadual.

A disparidade na tabela também foi vista na prática. O Sport começou com domínio absoluto de posse de bola. A torcida rubro-negra estava tão confiante no triunfo que comemorou (por engano) até mesmo uma finalização de Vagner Love que bateu nas redes pelo lado de fora. Depois, foi Jorginho quem recebeu próximo da pequena área e mandou por cima.

A impressão era de que o Sport marcaria a qualquer minuto na primeira etapa. A espera, provocada por certo preciosismo em alguns lances, acabou aos 34. Com total liberdade, Igor Cariús recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Labandeira, praticamente colado à trave, empurrar para as redes.

Antes do intervalo, Labandeira tentou retribuir o passe que recebeu de Igor. Agora foi do atacante o cruzamento na medida para o lateral. Sem o mesmo “faro” do companheiro, o jogador perdeu gol incrível, finalizando para fora.

Nos raros momentos em que o Sport cedeu espaço ao Caruaru City, os mandantes não sabiam como aproveitar a oportunidade para construir um contra-ataque eficaz. No lado rubro-negro, o técnico Enderson Moreira aproveitou a tranquilidade para promover a estreia do lateral-esquerdo Felipinho. Antes do apito final, Gabriel Santos e justamente Felipinho marcaram para decretar os 3x0 na Arena.

Ficha técnica

Caruaru City 0

Jefferson André; Mhaylon, Lucão, Willian Gaúcho e Correia; Giovani (Vinicius Vitória), Thiago (Hélio), Altinho (Rikelmy) e Henrique; Eddy Silva (Pedrinho) e Aaron (Alex Cícero) Técnico: Thyago Marcolino

Sport 3

Renan; Fabinho, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús (Felipinho); Fábio Matheus, Ronaldo (Eduardo), Jorginho (Paulinho) e Luciano Juba; Labandeira (Wanderson) e Vagner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Manoel Barbosa da Silva Neto

Gols: Labandeira (os 34 do 1ºT), Gabriel Santos (aos 41 do 2ºT) e Felipinho (aos 47 do 2ºT)

Cartões amarelos: Mhaylon, Correia, Thiago (C); Eduardo

Público: 6.841

Renda: R$ 152.410,00

