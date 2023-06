De virada e com Love decisivo, Sport derrota o Londrina e vence a primeira fora de casa na Série B

A- A+

No jogo de número 50 de Vagner Love com a camisa do Sport, o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com sete gols, foi mais uma vez decisivo. Com dois dele, o Leão ganhou de virada, por 2x1, do Londrina, no estádio do Café, neste domingo (4), pela 10ª rodada da competição. Com o resultado, os pernambucanos, que ainda possuem duas partidas a menos, pularam para a sexta posição, com 17 pontos, ficando apenas três abaixo do Criciúma, primeiro integrante do G4. O próximo compromisso dos rubro-negros é quarta (7), contra o Avaí, às 19h, na Ilha do Retiro.



Diante do São Paulo, na Copa do Brasil, o Sport mostrou que sabe aproveitar bem as jogadas de escanteio para balançar as redes. Contra o Londrina, porém, os leoninos provaram do próprio veneno. Em uma desatenção geral da marcação, Gabriel apareceu livre para cabecear e fazer 1x0 aos três minutos.



Ter um gol precoce não significou um primeiro tempo de grandes emoções. Com a vantagem, o Londrina foi aplicado defensivamente, dando pouco espaço ao Sport. Com as laterais bem marcadas, os visitantes buscaram a aproximação entre Jorginho e Vagner Love no meio, mas sem sucesso.



Os mesmos três minutos que foram suficientes para a rede balançar na metade inicial do jogo quase tiveram o dobro de gols na reta decisiva. No Sport, a chance foi com Jorginho, que apareceu bem na área e parou nas mãos de Frigeri. No lance seguinte, Matheus Lucas, de cabeça, quase ampliou para os mandantes.





Love decide o jogo



Sabe a história da força do Sport nos escanteios? Ela se fez presente novamente. Aos 21, após cobrança de Luciano Juba, a bola sobrou para Vagner Love escorar e deixar tudo igual na partida.



Vacilar uma vez diante de um artilheiro é sinônimo de frustração. Duas, de derrota. O Londrina errou na saída de bola e deixou Love de frente ao gol para chutar forte e virar o placar no Café.



Daí por diante, o Sport fez o que se esperava de um elenco experiente. Segurou a bola, deixou o tempo correr e não deixou espaços para contra-ataques. Suficiente para sair com a primeira vitória fora de casa na Segundona.



CBF remarca jogo



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a nova data do jogo entre Sport e Vila Nova, na Ilha do Retiro, válido pela segunda rodada da Série B. O confronto tinha sido adiado por conta do compromisso do Leão na decisão da Copa do Nordeste, contra o Ceará. O duelo com os goianos será no dia 18 de junho, às 18h.



Outro pernambucano que entrou em campo neste domingo foi o Retrô. Perante a Jacuipense, no Valfredão, a Fênix venceu por 1x0, com gol de Guilherme Paraíba. Foi o primeiro triunfo como visitante da equipe no Grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube ficou na terceira posição da chave, com três pontos. Na próxima rodada, os comandados do técnico Marcelo Martelotte enfrentam o Sergipe, quarta (7), às 20h, no Batistão.

Ficha técnica

Londrina 1

Lucas Frigeri; Da Silva, Xandão (Ezequiel) e Gabriel; Léo Morais (Vinicius Barata), João Paulo, Moisés Gaúcho, Higor Leite (Jatobá) e Salomão; Paulinho Moccelin (Caio Mancha) e Matheus Lucas (Vitor Feijão). Técnico: PC Gusmão.

Sport 2

Renan; Eduardo (Gabriel Santos), Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Carius); Fabio Matheus, Fabinho (Edinho) e Jorginho (Ronaldo Henrique); Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love (Alisson Caetano). Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio do Café (Londrina/PR)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)

Gols: Gabriel (aos 3 do 1ºT), Vagner Love (aos 21 e 30 do 2ºT)

Cartões amarelos: Léo Morais (L); Felipinho, Vagner Love (S)

