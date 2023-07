A- A+

Futebol Com falha de Jordan, Sport perde para o CRB por 2x0 e deixa topo da Série B Leão permanece com 31 pontos, mas tropeço diante do Galo fez o clube cair para segundo

O tabu continua. O Sport pisou no gramado do Rei Pelé com um histórico de mais de 20 anos sem derrotar o CRB como visitante. Mais de 90 minutos depois, nada mudou. Com falha incrível de Jordan, o Leão perdeu por 2x0, nesta quarta (5), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou a liderança dos pernambucanos, caindo para segundo, com 31 pontos. Os alagoanos estão em 11º, com 21. O próximo compromisso dos rubro-negros é domingo (9), contra o Mirassol, na Ilha do Retiro.

Quando joga fora de casa, o Sport costuma cometer alguns vacilos nos primeiros minutos. Foi assim nas partidas contra Londrina, Criciúma e Ponte Preta, quando foi vazado no início do primeiro tempo. Frustração que se repetiu em Alagoas.

O Sport até começou com boa posse de bola, chegando em chutes de longa distância. Aos 13, porém, viu a rede de Renan balançar. Hereda fez boa jogada pela direita e cruzou para Anselmo Ramon marcar. O árbitro Caio Max viu toque de mão do centroavante no domínio da bola, mas validou o gol posteriormente após consulta ao VAR. Os avanços de Edinho pelo lado direito foram usados exaustivamente pelos visitantes, mas o Leão não conseguiu igualar o placar.



No Sport, a única mudança após o intervalo foi a entrada do goleiro Jordan na vaga de Renan, que teve uma indisposição gástrica. Aos 11, por pouco o Leão não empatou. Pedro Martins arriscou de longe e acertou a trave. Em seguida, os pernambucanos balançaram as redes, mas pelo lado de fora, em finalização de Ewerthon.



Falha de Jordan



Retornando aos gramados após quase três meses, o atacante Labandeira foi acionado na reta final do segundo tempo para tentar ajudar o Sport em busca do empate. No fim, o Leão marcou, mas contra a própria meta. Luciano Juba tocou para Jordan, mas o goleiro deixou a bola passar por baixo dos pés e protagonizou a falha que cravou a derrota leonina.

Ficha técnica

CRB 2



Diogo Silva, Hereda, Anderson Conceição (Gum), Saimon e Matheus Ribeiro; Falcão, Lucas Lima, Juninho Valoura (Anderson Leite) e João Paulo (Rafael Longuine); Renato (Rômulo) e Anselmo Ramon (Hyuri). Técnico: Daniel Paulista

Sport 0



Renan (Jordan); Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Wanderson); Pedro Martins, Ítalo e Matheus Vargas (Juan Xavier); Luciano Juba, Edinho (Gabriel Santos) e Fabrício Daniel (Labandeira). Técnico: Enderson Moreira

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN). Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Gols: Anselmo Ramon (aos 13 do 1ºT) e Luciano Juba (contra, aos 40 do 2ºT)

Cartões amarelos: Igor Carius (S)

Veja também

Breaking Circuito Breaking Itinerante promove integração entre RMR, Mata Norte e Agreste