A- A+

Jogar fora de casa é o ponto fraco do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta (14), no Antônio Accioly, o Leão foi derrotado por 3x1 para o Atlético-GO. Foi a terceira partida consecutiva sem vitória dos pernambucanos, que permanecem em terceiro, com 32 pontos, mas ainda podem fechar o final de semana em quarto. O próximo compromisso da equipe é quarta (19), contra o Vitória, na Ilha do Retiro.



Da frustração à esperança. Da esperança ao retorno da frustração. Já nos primeiros 15 minutos, o torcedor do Sport viveu fortes emoções. O começo não foi bom. Lembra de Gustavo Coutinho? Aquele que jogou no Leão no ano passado? Foi ele quem, aos dois minutos, subiu bem de cabeça após escanteio e fez 1x0 para o Atlético.



A reação pernambucana não demorou. Em escanteio curto, Edinho recebeu no bico da grande área e cruzou. A bola passou por todo mundo e morreu no fundo das redes. Mal o alívio tomou conta do Leão, um novo revés aconteceu. O árbitro marcou pênalti em lance de Renan em cima de Luiz Fernando. Coutinho, de novo, fez valer duplamente a lei do ex, recolocando o Dragão na dianteira.



O primeiro tempo continuou intenso. Um “lá e cá” que, aos 39, ajudou “lá” e dificultou “cá”. Após duas grandes defesas seguidas de Renan, o Sport não suportou e viu Shaylon fazer 3x1. Edinho, Ronaldo e Carius tiveram ótimas chances para diminuir, mas sem sucesso.



Depois de muitas emoções no primeiro tempo, o segundo foi de manutenção no placar e mudança apenas na quantidade de atletas em campo, com Italo, do Sport, expulso após falta dura. Pela terceira vez no ano, o Leão tomou três gols - as outras duas foram em duelos perante Ceará (Copa do Nordeste) e Coritiba (Copa do Brasil).

Ficha técnica

Atlético-GO 3

Ronaldo; Rodrigo Soares (Emerson Santos, Alix, Heron e Jefferson; Rhaldney, Bruno Tubarão (Léo Pereira) e Matheus; Shaylon (David Braga), Gustavo Coutinho (Kelvin) e Luiz Fernando (Daniel). Técnico interino: Anderson Gomes

Sport 1

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique (Italo), Fábio Matheus, Lucas André (Alan Ruiz), Edinho (Labandeira) e Luciano Juba (Felipinho); Vagner Love (Pedro Martins). Técnico: Enderson Moreira

Local: Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa (ambos de SP).

Gols: Gustavo Coutinho (aos 2 e 14 do 1ºT), Edinho (aos 9 do 1ºT), Shaylon (aos 39 do 1ºT)

Cartões amarelos: Alix, Bruno Tubarão (A)

Cartão vermelho: Italo (S)

Veja também

Futebol Enderson vê Sport abaixo do nível diante do Atlético-GO, mas minimiza "momento de turbulência"