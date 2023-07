Sport vence CRB, chega ao gol 100 na temporada e assume liderança da Série B do Brasileiro

A- A+

Sob os olhares de Diego Souza e atingindo a marca do 100º gol em 2023, o Sport venceu o CRB por 2x0, nesta sexta (28), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado que colocou o Leão momentaneamente na liderança, com 38 pontos. O próximo compromisso dos pernambucanos é quarta (2), contra o Vila Nova, em Goiânia.



Um chute do meio-campo, com Renan adiantado, foi o primeiro candidato a maior “quase golaço” na Ilha do Retiro. Felipinho, em pancada da entrada área, o segundo. Vagner Love, também de longe, o terceiro. Por fim, novamente Felipinho, após ótimo lançamento, driblou o goleiro e…novamente sem sucesso. Não faltaram candidatos. Faltaram os gols.



Outro detalhe também chamou atenção na Ilha. Diversos torcedores levaram "caixões" com as cores do Santa Cruz em alusão à eliminação do rival na primeira fase da Série D. No intervalo do jogo, pausa para Diego Souza distribuir algumas camisas autografadas aos rubro-negros.



Vaiado por parte da torcida, Luciano Juba provou que segue decisivo. Foi dele o cruzamento para Sabino, de primeira, estufar as redes e abrir o placar. O camisa 46 quase deixou o dele minutos depois, em cabeçada que obrigou Diogo Silva a fazer ótima defesa.



Aos 14, Anderson Conceição acertou uma cotovelada em Love na área. O VAR chamou Anderson Daronco que, ao rever o lance, marcou penalidade e expulsou o defensor. Na cobrança, Ronaldo fez 2x0.



Anderson Leite, em chute no travessão, chegou próximo de diminuir o prejuízo para os alagoanos. No fim, a festa foi rubro-negra.

Ficha técnica

Sport 2

Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Carius); Ronaldo Henrique (Fabinho), Fábio Matheus e Alan Ruiz (Michel Lima); Edinho (Labandeira), Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira

CRB 0

Diogo Silva; Hereda, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Edimar (Guilherme Romão); Falcão, Juninho Valoura (Anderson Leite), Lucas Lima (Bruno Silva) e João Paulo (Léo Pereira); Rômulo (Gum) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA). Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA) e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

Gols: Sabino (aos 4 do 2ºT) e Ronaldo (aos 17 do 2ºT)

Cartões amarelos: Rafael Thyere (S); Lucas Lima (C)

Cartão vermelho: Anderson Conceição (C)

Público: 17.067 torcedores

Renda: R$ 250.210,00

